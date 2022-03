PNUD: Dia Internacional da Mulher

O mundo quer o fim do tremendo sofrimento humano na Ucrânia, com milhões de ucranianos deslocados pelo conflito. A situação põe em risco a segurança de todos os ucranianos e, como acontece com outros conflitos em outras partes do mundo, coloca mulheres e meninas em maior risco de violência sexual e de gênero, especialmente aquelas que são refugiadas ou deslocadas de suas casas. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) juntou-se à ampla resposta do sistema das Nações Unidas para apoiar as pessoas afetadas pelo conflito, tanto dentro da Ucrânia quanto nos países vizinhos que recebem refugiados. Na Ucrânia, como em muitos outros contextos de crise e conflito, do Afeganistão e Sahel a Mianmar e Iêmen – aumentar a participação plena, igualitária e significativa das mulheres nos esforços de pacificação, prevenção de conflitos e construção da paz é crucial para encontrar soluções duradouras.

Essa abordagem também é válida quando se trata de enfrentar as mudanças climáticas e a degradação ambiental; e impulsionar a redução do risco de desastres – o tema da Comissão sobre a Situação da Mulher deste ano. As mulheres desempenham um papel crucial nos setores climático e ambiental, e muitas vezes lideram as estratégias de gestão de recursos naturais de primeira linha. Isso os torna bem posicionados para identificar e implementar soluções eficazes e sustentáveis. No entanto, a degradação ambiental e o aumento da competição por recursos escassos estão exacerbando o risco de violência de gênero, enquanto as defensoras dos direitos humanos ambientais, incluindo mulheres indígenas, muitas vezes enfrentam ameaças e violência. O Relatório Global sobre Igualdade de Gênero na Administração Pública do PNUD e da Universidade de Pittsburgh mostra que, embora as mulheres sejam desproporcionalmente impactadas pelas crises climáticas e ambientais, elas ainda estão atingindo um teto de vidro que as impede de avançar para os mais altos níveis de liderança em proteção ambiental e ação climática. A participação das mulheres nos ministérios de proteção ambiental é em média de 33% globalmente, por exemplo, e a paridade na tomada de decisões sobre essas questões críticas é excepcionalmente rara.

No entanto, a mudança é possível. A Promessa Climática do PNUD está atualmente ajudando 120 países a melhorar suas promessas climáticas, conhecidas como Contribuições Nacionais Determinadas (NDCs). Essas NDCs são veículos importantes para promover não apenas o desenvolvimento sustentável, mas também a igualdade de gênero. Globalmente, mais de 110.000 pessoas se envolveram em consultas às partes interessadas da NDC e as mulheres estão liderando o processo em muitos casos. 96% das NDCs de segunda geração apoiadas pela Climate Promise incluem referências ao gênero em comparação com 48% das NDCs de primeira geração. Ou veja a Coalizão Feminista de Ação pela Justiça Climática, co-liderada pelo PNUD e um consórcio de parceiros. O objetivo é acelerar o progresso em justiça climática e igualdade de gênero nos próximos cinco anos. Precisamos aproveitar esses esforços para avançar em agendas ambientais e climáticas mais ambiciosas e sensíveis ao gênero. Em particular, eles devem levar em consideração as necessidades e perspectivas únicas das mulheres e promover ativamente a participação e a liderança das mulheres. Eles também devem fazer com que o financiamento climático e ambiental funcione para as mulheres. Impulsionar essa mudança pode ter um efeito cascata. Pesquisas mostram, por exemplo, que países com alta representação de mulheres no parlamento são mais propensos a ratificar os tratados internacionais de meio ambiente de que o mundo agora precisa.

Guiado pelos Objetivos Globais, nosso novo Plano Estratégico 2022-2025 e nossa próxima Estratégia de Igualdade de Gênero 2022-2025, o PNUD continuará seus esforços firmes para alcançar a #GenerationEquality. O próprio PNUD está mudando e agora alcançou um equilíbrio de 50-50 em nossa força de trabalho. Sabemos que um futuro sustentável, verde e igual para todos simplesmente não é possível sem igualdade de gênero. Informados por dados e análises fornecidos por recursos como o COVID-19 Global Gender Response Tracker, os países devem agora colocar mulheres e meninas – e suas necessidades – no centro da crescente recuperação verde. Isso inclui novas medidas políticas que abordam a segurança econômica e social das mulheres, incluindo o trabalho de cuidado não remunerado, o mercado de trabalho, a violência contra as mulheres e os impactos das mudanças climáticas e da degradação ambiental sobre mulheres e meninas. Isso está claro: criar um mundo mais igualitário hoje estabelecerá as condições para um amanhã mais sustentável.

Achim Steiner, Administrador, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)