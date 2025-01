Hyundai lança novo Santa Fe Hybrid com economia de 35 mpg na cidade

Se você se lembra da geração anterior do Hyundai Santa Fe (até 2023), provavelmente o design não foi marcante. Isso mudou com a nova versão de 2024, que trouxe um visual arrojado e chamativo. Além disso, a linha ganhou uma versão híbrida, ideal para quem busca eficiência e praticidade em viagens familiares.

Photo: Car and Driver by Michael Simari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Hyundai Santa Fe

Sistema híbrido: economia e praticidade

O Hyundai Santa Fe Hybrid é equipado com um motor turbo 1.6 de quatro cilindros combinado a um motor elétrico e uma transmissão automática de seis velocidades. A potência total é de 231 cv, com torque de 271 lb-ft. Comparado à versão padrão, com motor turbo 2.5 (277 cv e 311 lb-ft), o híbrido oferece desempenho mais contido.

Nos testes, o Santa Fe Hybrid alcançou 0 a 100 km/h em 7,8 segundos, enquanto a versão padrão fez o mesmo em apenas 6,3 segundos. Apesar disso, o híbrido se destaca pela suavidade nas baixas velocidades, graças ao motor elétrico e à transmissão convencional.

Economia de combustível: a grande vantagem

O principal diferencial do Santa Fe Hybrid está na economia de combustível. Segundo a EPA, a versão híbrida com tração integral oferece 35 mpg na cidade e 34 mpg na estrada, muito superior aos 20/28 mpg da versão padrão com tração integral. Nos testes reais, o híbrido registrou uma média de 26 mpg, confirmando sua eficiência.

Conforto e dirigibilidade: ideal para famílias

O Hyundai Santa Fe Hybrid impressiona pelo conforto. Sua suspensão absorve bem as irregularidades, garantindo uma experiência de condução agradável.

O interior é um ponto alto, especialmente na versão Calligraphy, que utiliza materiais premium e apresenta um design sofisticado. Os bancos dianteiros são extremamente confortáveis, enquanto os assentos da segunda fileira podem ser configurados como cadeiras do tipo capitão (com ajuste elétrico). O espaço na terceira fileira, porém, é limitado, sendo mais adequado para crianças.

O espaço do porta-malas também é reduzido atrás da terceira fileira. Entretanto, o veículo compensa com uma ampla oferta de tomadas de carregamento, incluindo portas USB nas costas dos bancos dianteiros e nas laterais para os ocupantes da última fileira. A área central possui carregadores sem fio e um compartimento espaçoso.

Preço e versões

O Santa Fe Hybrid começa na versão SEL, com preço inicial de $39,175. Em comparação, a versão padrão começa em $35,675 na configuração básica SE. No entanto, para níveis equivalentes de acabamento, a diferença de preço entre o híbrido e o modelo convencional é de apenas $1.000, tornando o híbrido uma escolha acessível.

Conclusão: para quem é ideal?

O Hyundai Santa Fe Hybrid é a escolha perfeita para famílias que priorizam economia de combustível e conforto em viagens. Embora não seja tão dinâmico quanto a versão padrão, sua eficiência e suavidade o tornam uma opção atraente para quem valoriza praticidade e custo-benefício.