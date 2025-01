SP40 Supremo: o tributo moderno ao clássico Ferrari F40

Ferrari: uma história de sonhos, velocidade e design atemporal

A fabricante italiana com o famoso Cavallino Rampante nunca deixa de surpreender com momentos incríveis, mas há quem acredite que sempre há espaço para um pouco mais – mesmo que seja no universo do CGI (imagens geradas por computador).

Photo: Instagram by tedoradze.giorgi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ferrari SP40 Supremo

Qualquer apaixonado por carros conhece a história da Ferrari S.p.A., fabricante italiana de esportivos de luxo fundada por Enzo Ferrari em 1939. Embora a marca tenha começado a produzir carros de rua apenas em 1947 para financiar seu amor pelas corridas, muitos dos primeiros modelos da Ferrari, especialmente das décadas de 1950 e 1960, são hoje verdadeiras joias e figuram entre os veículos mais caros vendidos em leilões ao redor do mundo.

A Ferrari moderna: inovação e legado

Atualmente, a Ferrari continua sendo um símbolo de exclusividade e potência, oferecendo nada menos que sete modelos ao público: Roma, 296 GTB, Purosangue, 12Cilindri, Daytona SP3, SF90 Stradale, e o mais recente F80, seu novo supercarro com motor central híbrido e tração integral.

O F80 carrega a herança de modelos lendários como LaFerrari, Enzo, F50, F40, 288 GTO e 250 GTO. No entanto, algumas decisões controversas, como o uso de um motor 3.0 V6 biturbo (Tipo F163 CF) combinado com três motores elétricos no sistema híbrido leve, têm gerado opiniões divididas. Muitos acreditam que a nova configuração sonora do F80 não honra os icônicos V12 e V8 que marcaram a história da Ferrari.

Homenagem ao passado: a série Icona

Para celebrar seu legado, a Ferrari criou a exclusiva série Icona, que presta tributo a seus modelos mais gloriosos. Exemplos incluem:

Monza SP1 e SP2 : Speedsters limitados de um ou dois lugares, com motores V12 de 799 cv , inspirados em clássicos como 750 Monza , 250 Testarossa , e 166 MM .

: Speedsters limitados de um ou dois lugares, com motores , inspirados em clássicos como , , e . Daytona SP3: Supercarro Targa Top de edição limitada (599 unidades), com um motor V12 naturalmente aspirado de 6.5 litros e 829 cv, que homenageia o lendário Ferrari 330 P4, vencedor das 24 Horas de Daytona de 1967.

E agora, em 2026, um novo conceito não oficial surge no universo do CGI: o Ferrari SP40 Supremo, projetado pelo designer industrial georgiano Giorgi Tedoradze. Esse supercarro presta tributo moderno ao icônico Ferrari F40 (1987-1992), que foi produzido em apenas 1.311 unidades como um esportivo Berlinetta com motor V8 biturbo central e tração traseira.

Ferrari: passado, presente e futuro

Mesmo com toda a inovação e tecnologia, a Ferrari continua buscando formas de equilibrar seu legado histórico com os desafios da modernidade. Será que um modelo como o hipotético SP40 Supremo seria a maneira ideal de unir tradição e inovação?

De qualquer forma, é sempre fascinante ver como a Ferrari, seja no mundo real ou no CGI, continua alimentando os sonhos de entusiastas por todo o mundo.

Esclarecimentos

Ferrari S.p.A. (, Italian: [ferˈraːri]) is an Italian luxury sports car manufacturer based in Maranello. Founded in 1939 by Enzo Ferrari (1898–1988), the company built its first car in 1940, adopted its current name in 1945, and began to produce its current line of road cars in 1947.