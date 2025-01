Volvo 240 возрождается в цифровой вселенной: посмотрите Moderna Concept

Volvo 240: um ícone que ainda inspira o futuro automotivo

A série Volvo 200, conhecida mundialmente como Volvo 240 ou 260, representou uma linha de carros médios premium produzidos pela montadora sueca entre 1974 e 1993. Com mais de 2,8 milhões de unidades vendidas globalmente, a série consolidou a reputação da Volvo como sinônimo de qualidade, segurança e durabilidade.

Photo: Instagram by thesketchmonkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volvo 240

O legado do Volvo 240

Projetado pelo mesmo designer responsável pela série 140 da Volvo, Jan Wilsgaard, o Volvo 240 foi produzido em três estilos de carroceria: sedã de duas e quatro portas e perua de cinco portas. Apesar de suas linhas aerodinâmicas “quadradas”, o modelo conquistou sucesso em diferentes mercados, incluindo na América do Norte, onde se destacava pela configuração de quatro faróis frontais (redondos ou quadrados).

O Volvo 240 viveu lado a lado com a bem-sucedida série Volvo 700 até o início dos anos 1990. Em 1991, foi substituído pelo icônico Volvo 850, que também foi projetado por Jan Wilsgaard e oferecido em versões sedã e perua. A evolução continuou com o Volvo S70 em 1996, e posteriormente com a série Volvo S60, lançada em 2000 e atualmente em sua terceira geração desde 2019.

Série atual e transição para a eletrificação

Hoje, a Volvo oferece o S60 sedã, além das versões perua V60 e V60 Cross Country, com preços a partir de $44 mil nos Estados Unidos, equipados com motorização híbrida leve e tração dianteira ou integral. Há também uma versão híbrida plug-in, com preço inicial de $53.295.

Entretanto, esses modelos estão disponíveis apenas enquanto durarem os estoques, já que a Volvo avança para a eletrificação total de sua linha. Atualmente, a marca conta com quatro modelos totalmente elétricos: EX30, XC40, C40 e o topo de linha EX90. Apesar disso, a demanda por veículos híbridos e a combustão ainda persiste, o que levou a Volvo a renovar o grande XC90 com um segundo facelift, ao invés de descontinuá-lo.

E o futuro do Volvo S60?

Com o esgotamento dos estoques, rumores sugerem que o ES60 e o EV60, modelos totalmente elétricos, podem substituir o S60. Contudo, e se a Volvo buscasse inspiração no passado e trouxesse de volta o Volvo 240 em uma versão moderna com motorização híbrida?

Esse cenário pode parecer improvável, mas já foi explorado no universo virtual. O artista digital Marouane Bembli, conhecido como TheSketchMonkey, criou uma interpretação contemporânea do Volvo 240, combinando o design clássico com linhas atualizadas. Embora o visual seja subjetivo, a motorização híbrida poderia ser emprestada do atual S60, adaptada para maior desempenho e conformidade com as rigorosas normas de emissões.

Uma aposta em sedãs com estilo retrô?

E se montadoras como a Volvo começassem a olhar para suas séries clássicas em busca de inspiração? Modelos com estilo vintage, lançados na América do Norte, poderiam atrair parte do público que hoje se volta para híbridos como o Toyota Camry. Afinal, não seria fascinante ver a herança automotiva ganhar nova vida com tecnologia moderna?