Ford Maverick personalizado com rodas Forgiato e estilo yin-yang

Forgiato Designs transforma veículos com rodas personalizadas e designs ousados

A Forgiato Designs, fabricante de rodas personalizadas com sede em Los Angeles, Califórnia, é conhecida por atender clientes que gostam de construir veículos ousados e, muitas vezes, polêmicos. Apesar disso, há exceções que mostram como a marca pode trazer sofisticação a modelos mais comuns.

Photo: Instagram by Forgiato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ford Maverick

A cultura Hi-Riser e o toque exclusivo da Forgiato

Quando se fala em Forgiato, muitos pensam na cultura Hi-Riser, caracterizada por sedãs quadrados dos anos 80 montados em rodas gigantescas com pneus de perfil baixo. Essas modificações geralmente incluem suspensão ajustada para acomodar as rodas grandes, muitas vezes fazendo a frente do carro ficar ligeiramente mais alta do que a traseira.

Além disso, os designs das rodas Forgiato costumam ser replicados no volante personalizado, com modificações que vão de cores exteriores chamativas até equipamentos de áudio personalizados e trocas de motor.

Destacando-se na multidão com estilo Forgiato

A Forgiato também é conhecida por dar um toque único a modelos de luxo e veículos excêntricos, como Tesla Cybertruck, Cadillac Escalade-V, Rolls-Royce Cullinan, Maybach, entre outros. No entanto, até modelos mais acessíveis, como o Ford Maverick, podem ganhar um visual único e impressionante com rodas Forgiato.

Ford Maverick: do comum ao extraordinário

Um exemplo recente é o Ford Maverick de pré-facelift, que passou por uma transformação no estúdio de personalização AudioCityUSA. Este compacto pickup, cujo modelo 2024 custa entre $23.920 e $35 mil, recebeu várias atualizações que o deixaram irreconhecível:

Nova grade frontal preta : Inspirada nos modelos Ranger, Bronco e F-150 Raptor.

: Inspirada nos modelos Ranger, Bronco e F-150 Raptor. Design dual-tone preto e branco : Um visual yin-yang combinado com vidros laterais e para-brisas escurecidos.

: Um visual yin-yang combinado com vidros laterais e para-brisas escurecidos. Detalhes patrióticos : Inscrição "Maverick" estilizada com estrelas e listras na traseira.

: Inscrição "Maverick" estilizada com estrelas e listras na traseira. Rodas Forgiato Designs personalizadas: Pintadas em preto e branco, acompanhadas por pneus off-road RBP RT.

As rodas parecem ser do modelo Multato-M, parte da série Monoleggera, disponíveis em tamanhos de 20 a 26 polegadas.

Ford Maverick: sucesso de vendas nos EUA

O Ford Maverick passou por um facelift em 2024 e o modelo 2025 agora oferece atualizações estilísticas e tecnológicas, além de novas versões, como Lobo e Tremor. Apesar do aumento no preço inicial para $26.395, a popularidade do pickup permanece alta: