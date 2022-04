Dívida externa da Rússia caiu para o menor nível em 13 anos

A dívida externa total da Rússia caiu no primeiro trimestre para seu nível mais baixo desde 2009, totalizando US$ 453,5 bilhões em 1º de abril, segundo dados publicados pelo Banco da Rússia.

De acordo com o regulador, a dívida diminuiu em US$ 26,5 bilhões, ou 5,5%.

“A dinâmica do indicador foi afetada principalmente pela redução da dívida externa de outros setores”, disse o Banco Central em comunicado.

Lembre-se de que a queda trimestral recorde no nível da dívida externa da Rússia - em US$ 81 bilhões - ocorreu no quarto trimestre de 2014 após a imposição de sanções ocidentais e a subsequente queda nos preços do petróleo. A queda continuou por três trimestres consecutivos. No entanto, o nível da dívida externa era muito maior do que agora - um recorde de US$ 732,8 bilhões em 1º de julho de 2014.

De acordo com o Banco da Rússia,

a dívida externa do setor privado (bancos e outros setores) para o primeiro trimestre de 2022 diminuiu US$ 16,2 bilhões, para US$ 367,4 bilhões;

a dívida dos órgãos da administração estadual e do Banco Central diminuiu US$ 10,3 bilhões para US$ 86,1 bilhões.