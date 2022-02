The Telegraph: EUA perderão muito se a Rússia for cortada do SWIFT

Os Estados Unidos estão correndo um risco muito grande ao transformar o dólar em uma arma, segundo a edição britânica do The Telegraph.

Note-se que, no caso de uma escalada da situação na Ucrânia, a Rússia será desconectada do sistema de pagamento SWIFT. Pelo menos, essas ameaças foram ouvidas há vários meses.

No caso de uma hipotética desconexão do sistema de pagamento, os bancos e corretores dos EUA não poderão trabalhar com a Rússia. Além disso, instituições financeiras em qualquer outro lugar do mundo serão proibidas de fazer negócios com este país, suas empresas ou cidadãos, mantendo acesso à infraestrutura financeira americana, de acordo com um artigo publicado pela InoSMI.

Mas o outro lado disso é o fato de que a liderança americana irá, com suas próprias mãos, enfraquecer o papel do dólar na economia global. Mais importante ainda, a situação da economia global como um todo vai piorar.

E os consumidores na Europa pagarão por isso em primeiro lugar, para onde é direcionado um fluxo significativo de exportações da Rússia. O Telegraph prevê que haverá uma "paralisia" de países dependentes de matérias-primas russas. Nas instituições financeiras, onde os ativos russos compõem a maior parte do balanço, a situação será ainda pior.

"Armar o dólar não pode acabar com o dólar como moeda de reserva da noite para o dia, mas pode ajudar a acelerar essa mudança. Embora armar o dólar seja muito mais barato do que usar o conflito armado para alcançar os mesmos objetivos, não vem sem perdas, você vai tem que pagar por isso ”, o relatório do Conselho Atlântico é citado no artigo.

Deve-se notar que no Ocidente é muito popular argumentar que a Rússia pode supostamente usar o fornecimento de energia como meio de pressão sobre os consumidores e até como uma "arma". Mas e as ameaças de proibir bancos e empresas russas de fazer pagamentos em dólares?

Lembre-se que na terça-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Pankin, disse que Moscou não considera necessário prestar atenção às declarações de Washington sobre as sanções anti-russas.

As próprias iniciativas - principalmente as dos legisladores americanos - ele chamou de "obscurantistas". E congressistas e senadores, segundo Pankin, há muito perderam contato com o mundo real e vivem "no reino de suas próprias fobias" sobre a Rússia.