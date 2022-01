A Rússia foi oferecida para obrigar a encher os depósitos de gás da Europa. Caso contrário, "chicote"

O problema com a escassez de gás natural na Europa nesta temporada continua a assombrar a mente de políticos e especialistas. Faltam sugestões sobre como evitar tais situações. Por exemplo, tal ideia é obrigar a Rússia a encher instalações de armazenamento de gás na Europa.

O autor da agência norte-americana Bloomberg Julian Lee argumenta sobre este tema da seguinte forma. A Rússia tem sido um fornecedor confiável para os consumidores europeus desde o final da década de 1960. Nas décadas de 1990 e 2000, a Gazprom adquiriu instalações de armazenamento de gás de várias empresas de energia europeias. E isso serviu para todos até este inverno.

Este sistema funcionou perfeitamente quando as instalações de armazenamento estão cheias no início do inverno, observa o autor da Bloomberg. Mas neste inverno a situação é diferente. As empresas europeias não tinham pressa em alugar instalações de armazenamento, e a Gazprom não podia ou não abastecia as que lhe pertenciam.

A Rússia de repente se tornou um fornecedor não confiável, afirma a agência. É intrigante que a Europa nunca tenha introduzido requisitos mínimos de estoque para empresas estrangeiras – ou domésticas – que possuem instalações de armazenamento.

Não fica claro com esses argumentos por que a Rússia se transformaria de repente em um "fornecedor não confiável". Todas as obrigações contratuais "Gazprom" cumpre, foi enfatizado nos governos dos países da União Europeia. E se as empresas europeias "não tinham pressa em alugar instalações de armazenamento", o que a Rússia tem a ver com isso?

Mas voltando ao raciocínio do autor da Bloomberg. Ações devem ser tomadas, diz ele. E medidas devem ser tomadas se a Europa planeja deixar importantes instalações de armazenamento de gás nas mãos de um parceiro comercial controlado por um governo estrangeiro que nem sempre deseja o bem.

Ressalta-se que existem instalações de armazenamento de gás suficientes na Europa, mas elas precisam ser abastecidas antes do início do inverno. E deve ser uma exigência. E se os fornecedores não cumprirem esses requisitos, devem enfrentar as consequências na forma de sanções, sugere Dujlian Li.

Embora por que "fornecedores"? Estamos falando exclusivamente da Rússia e da Gazprom. Como ressalta o autor, se esse problema não for tratado, a Europa ficará refém dos objetivos políticos de seu maior fornecedor, e o clima no inverno nem sempre estará do seu lado.

Em geral, tudo está como de costume - a Rússia "deve" e "deve", caso contrário, haverá sanções, multas e o que mais houver imaginação suficiente.