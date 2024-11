Fascismo normalizado, imprensa livre na teoria

Adilson Roberto Gonçalves

Photo: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Vamos normalizando o fascismo, a consolidação dos sofismas, a campanha de um liberalismo que não se encaixa em nenhum dos pressupostos históricos e econômicos, a não ser aquele em que se baseia a lei do mais forte e do mais poderoso.

Imprensa livre? O que isso significa, quando a Folha de S. Paulo abre espaço para Bolsonaro escrever sobre democracia? Sério, Folha? Dar espaço para um criminoso que atentou contra o Estado, incitando a um golpe, falar de suposta democracia? Chocando explicitamente assim o ovo da serpente, o próximo passo será a volta das receitas de bolo e versos de Os Lusíadas.

Isenção? Ficar em cima do muro não engana ninguém. Primeiro, que não é verdade ser plural ou dar espaço para todas as correntes políticas, apenas porque algumas tintas impressas possuem tonalidades diferentes. Em segundo lugar, mesmo que ficasse isenta, essa seria a pior das posições políticas. O jornalão da capital paulista até conta com um ombusdman, ou ombudswoman, mas ela continua a prática de usar texto alheio sem citar a fonte, no caso, dos leitores que enviam comentários, sugestões e reclamações. Isso é uma constante na função? Sua coluna parece mais uma justificativa do que defender o leitor perante as aberrações do jornal. Quando a matéria sobre windbanners (os aviõezinhos de propaganda política nas ruas), nas eleições municipais em São Paulo, deixou explícita a preferência da Folha por Ricardo Nunes para a prefeitura, em função do número de “aviõezinhos” mostrados, sequer uma sombra de comentário apareceu.

Justiça? Talvez alguma aconteça, mas quanto tempo leva? Crimes de sangue levam anos, como foi o julgamento dos executores do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E os mandantes? Ao menos a justiça finalmente em outra esfera foi feita e José Dirceu inocentado. Um grande dia para a democracia. Falta agora a devida punição aos articuladores dessa farsa, começando por Moro e Dallagnol. O Congresso espera por você, Dirceu.

Adilson Roberto Gonçalves, pesquisador da Unesp – Rio Claro-SP