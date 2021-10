Centro de oncologia em Kaliningrado: a história da "Cápsula do Tempo" de Anton Alikhanov

O jornalista Nikolai Varsegov estudou a questão de por que demorou tanto para construir um centro de câncer tão necessário em Kaliningrado.

Por volta das 10 horas, dirigi até o futuro centro de câncer de Kaliningrado, no vilarejo de Rodniki, que fica a dezesseis quilômetros da cidade. O silêncio no canteiro de obras é total. Ou seja, nenhum zumbido de motores, nenhum barulho de pára-choques, nenhum palavrão. Só se pode ouvir um tordo amoroso cantando atrás da cerca na copa de uma grande árvore.

É verdade que o dia, devo dizer, acabou por ser domingo. Mas eu acreditei nas declarações do governador Anton Alikhanov e no relatório da TASS de que agora uma emergência foi anunciada neste canteiro de obras e as pessoas estão trabalhando quase 24 horas por dia, sete dias por semana. Em estado de choque, como os residentes de Korchagin.

O projeto recebeu financiamento em nome do presidente Vladimir Putin. O governador local Anton Alikhanov prometeu em 2018 que o centro de câncer receberá os primeiros pacientes em setembro de 2020. O presidente, claro, não é estranho, está longe de ser a primeira vez que foram enganados. Mas os pacientes com câncer fizeram um escândalo e bombardearam o Kremlin com cartas furiosas exigindo lidar com a construção de longo prazo! Revelar, punir, disparar e assim por diante! O Kremlin ficou indignado com isso, e o governador assumiu o controle pessoal da construção.

“Hoje acertámos medidas para agilizar as obras do centro de oncologia, a Empreiteira Geral da PetrusCo é obrigada a aumentar o volume das obras de instalação da fachada e da conclusão das obras do circuito de aquecimento nos próximos dias. são 300 trabalhadores no local hoje, para concluir a instalação até maio de 2022 é necessário aumentar o número de funcionários e passar para dois turnos de trabalho completos. " (Instagram do governador da região de Kaliningrado, Anton Alikhanov, 16 de agosto de 2021)

“O empreiteiro de construção organizou o trabalho na instalação em dois turnos completos, levando em consideração as recomendações do governador regional Anton Alikhanov, disse o vice-presidente do governo regional Ilya Barinov no Fórum de Inovações Sociais nas Regiões. Nesse sentido, o número de trabalhadores aumentou ", disse Barinov, acrescentando que a obra será realizada de forma aprimorada." (TASS, 10 de setembro de 2021)

Eles pensaram que eram construtores, mas descobriram que eram vigaristas

Perto do canteiro de obras, uma mulher local solitária estava colhendo cogumelos boletus.

- Por que demora tanto para construir? - Eu me virei para ela.

“Então eles roubaram tudo”, respondeu a mulher, sem hesitar. - Oh, só não tire fotos minhas!

- Como você sabe que roubou?

“Todo mundo aqui diz isso. O dinheiro enorme que foi alocado para o canteiro de obras, ou eles aplicaram juros imediatamente, não pagaram aos trabalhadores, ou eles o deixaram ir para algum outro negócio.

A oncologia é um dos principais problemas da região de Kaliningrado. Segundo as estatísticas, a região está em algum lugar no meio de outras regiões da Rússia para este flagelo. Mas o drama é que em Kaliningrado existe uma medicina oncológica muito fraca. Não tem equipamento sério, falta especialistas. E os pacientes são freqüentemente forçados a sair para tratamento através das fronteiras da "grande" Rússia. E é caro e difícil para uma pessoa doente.

É interessante que a ideia de construir um centro de oncologia em Kaliningrado já existe há 13 anos (!). Tanto os ex-governadores quanto as principais autoridades regionais assumiram o caso. A ideia também foi calorosamente apoiada pelo presidente Putin. Eles prometeram abrir o centro de oncologia em 2015. Mas outras autoridades regionais estavam sob investigação, alguém saiu de forma amigável. A ideia foi passada de mão em mão, mas não saiu do lugar. Finalmente, em 2018, o novo governador Anton Alikhanov anunciou que haverá um centro!

O peso político do chefe da região começou a crescer rapidamente. "O governador é um bom sujeito, ele rompeu a questão da construção de um centro de oncologia no nível federal", elogiou Andrei Kolesnik, vice-chefe do braço regional do Rússia Unida.

Depois de receber dinheiro de Moscou, o governador e sua equipe encontraram um empreiteiro geral na pessoa de uma certa empresa da região de Moscou "ArTel". Em 7 de fevereiro de 2019, o chefe da região, pessoalmente sob flashes de câmeras e lentes de câmeras de vídeo, imobilizou uma "cápsula do tempo" na fundação do futuro centro de câncer com uma "mensagem aos descendentes" embutida nela - com votos para eles desistir de maus hábitos.

“Temos reuniões semanais, controlamos o processo, todos os dias os funcionários do Ministério do Controle Regional estão presentes aqui, informam sobre as pessoas nas instalações, cumprimento de condicionantes em termos de dispositivos técnicos, instalação de equipamentos, etc.”, - contou os correspondentes do programa Vesti sobre o início do canteiro de obras Anton Alikhanov. ("Vesti-Kaliningrado", 19 de fevereiro de 2019)

Mas o provérbio russo está certo: "Logo o conto de fadas se dirá, mas não será feito logo." O que o empreiteiro geral fez bem foi cortar dinheiro. E vice-versa com o trabalho.

"Em 1 de dezembro de 2019, o empreiteiro deveria concluir as obras de construção por 3,6 bilhões de rublos. Na verdade, as obrigações foram cumpridas por 621,3 milhões de rublos (14,8%) do volume de obrigações para as etapas do contrato de acordo com o cronograma . " (TASS, 10 de setembro de 2021)

Como escreveu a mídia, a empresa da Região de Moscou tornou-se associada ao escandaloso fornecedor de equipamentos médicos para a Rússia, a fonte indiana Sinha Saroj Kumar, que tinha boas conexões em Kaliningrado, e somente graças a ele a ArTel conseguiu vencer a competição.

“Com todos os seus esforços para evitar a“ propaganda ”pessoal, Sinha Saroj Kumar ainda apareceu nas páginas dos jornais como testemunha no escandaloso“ caso da tomografia ”. Em 2009, o presidente russo, Dmitry Medvedev, assumiu o controle pessoal da investigação de corrupção no compra de tomógrafos para as necessidades do Ministério da Defesa. Segundo a investigação, para a compra de tomógrafos, o ex-vice-ministro da Saúde Alexey Vilken encontrou a empresa "Dina International" de propriedade de Sinha Kumar e ofereceu-se para ganhar o concurso para um reversão no valor de 10% do valor da compra. ". (Jornal "Nossa Versão", 4 de outubro de 2018)

Como resultado, um ano depois, romperam o contrato com a ArTel, recorreram às autoridades punitivas e abriram três processos-crime contra a empresa e sua administração.

“Antes de rescindir o contrato, Alikhanov enviou seu assistente ao canteiro de obras do centro de câncer, exigindo que a cápsula fosse retirada da fundação.

Demorou dois dias para tirar a "mensagem aos descendentes" do concreto armado. A cápsula foi levada para Dm. Donskoy, 1 - para o gabinete do governador. Um ano depois, moradores de rua a encontraram - em uma lata de lixo, ao lado do prédio do governo regional.

Assim, o pedaço de ferro acabou no ponto de recebimento do metal - e teria ido para a refusão. Mas uma pessoa atenta leu a inscrição na cápsula e levou-a à redação. ”(New Wheels, 14 de julho de 2021)

Os descendentes nunca aprendem que fumar e outros maus hábitos não é bom ...

O governo regional explicou o lamentável fracasso ao povo simplesmente: como poderíamos ter previsto que os empreiteiros gerais acabariam sendo tais vigaristas. A que línguas más imediatamente declararam: como eles não poderiam ter previsto isso? Existe uma fórmula bem conhecida segundo a qual semelhantes são atraídos por semelhantes.

“Em 28 de janeiro de 2020, Anton Alikhanov divulgou as circunstâncias da exposição da empresa, que começou a construir um centro de oncologia na aldeia de Rodniki”, noticiou o jornal. O governo sugeriu que a empresa que começou a construir esta unidade fosse envolvido em esquemas ilegais de saque. "tornou-se a falta de licença para a construção de uma instalação de radiação, embora tal documento seja exigido pela lei federal." ("Oeste russo", 28 de janeiro de 2020)

Mas e quanto à licença que eles não perguntaram quando escolheram esta empresa tão longe do Mar Báltico entre muitos candidatos? E o que dizer das “reuniões semanais” na Administração da Região de Kaliningrado e da “presença diária de funcionários do Ministério do Controlo Regional”, de que falou o governador na televisão? Acontece que eles controlavam, controlavam, mas controlavam? ...

Por que não convidar os chineses?

Depois disso, as autoridades de Kaliningrado, tendo congelado a construção por um ano e três meses (!), Encontraram outros artistas em Moscou - uma empresa com um nome um tanto alarmante, na minha opinião, "Patrusco". Qualquer coisa incompreensível me preocupa, mas espero que a empresa seja muito decente. Mas o custo da obra, por algum motivo, subiu repentinamente de 4,2 bilhões de rublos para 6,1 bilhões. Provavelmente a honestidade vale muito hoje em dia. Aliás, 70% desses bilhões vêm do orçamento federal e 30% do regional.

Mikhail Chesalin, um conhecido deputado da Duma regional de Kaliningrado na cidade, comentou sobre o mal-entendido com o centro de câncer para a mídia da seguinte maneira:

“É muito simples: é um alto nível de corrupção e um baixo nível de pessoal administrativo. Corrupção em todos os níveis - do federal ao municipal. A Duma do Estado aprovou uma lei falha sobre compras públicas, que supostamente foi adotada para combater a corrupção, mas se tornou o alimento mais fértil para ele. Em Wuhan - e isso é um fato bem conhecido - desde o início da epidemia, um hospital foi construído para dez mil leitos em três semanas. Nosso centro de câncer está em construção há mais de três anos , e não é um fato que será construído. "

Cabe esclarecer que o centro de câncer, ao contrário do hospital de Wuhan, possui apenas 200 leitos. Bem, também há uma clínica para 300 consultas por turno.

Das 10 às 11 horas, o único carro de passageiros com desconhecidos entrou no canteiro de obras. Do canteiro de obras - sem transporte. Os guardas se recusaram a dizer quem e por que entrou no canteiro de obras. Segredo. Se a construção vai terminar até 31 de maio, os vigilantes não sabem, mas os próprios construtores, segundo os vigilantes, apenas riem da data anunciada e preveem um período muito mais longo.

***

Alguém dirá: Domingo também é para isso, para que os trabalhadores tenham um descanso. Não discuto se se tratava da construção de uma sociedade filarmónica, de uma suinocultura, de uma estufa de flores ... Mas seria um pecado construir um centro de oncologia a tal ritmo. A questão não é nem mesmo que eles prometeram a Putin entregar o objeto há um ano, mas que as pessoas mais gravemente doentes, como seus entes queridos, estavam condenadas a um tormento adicional.

Segundo as estatísticas, cerca de 1.500 pessoas adoecem com câncer na região de Kaliningrado todos os anos. E a maioria corre pelo país em busca das clínicas certas, perdendo um tempo precioso. Quantas mortes prematuras estão na consciência dos pretensos construtores e organizadores desta construção, as estatísticas são desconhecidas. E quantos mais haverá, só porque a construção estava nas mãos de preguiçosos.

Em Moscou, próximo à minha casa, a fundação da escola foi lançada há um ano. Os construtores trabalharam dia e noite, sem dias de folga e feriados, para entregá-lo até o atual 1º de setembro. E eles passaram. Por que não é possível organizar as obras de construção do centro oncológico, supervisionado pelo próprio governador, sete dias por semana, e talvez até em três turnos? Sabe-se que há dinheiro para o canteiro de obras. Então, o que está impedindo você? Parece que mais tempo e energia são gastos na lavagem dos olhos do que na organização adequada do trabalho.

Talvez, a este respeito, as autoridades, situando-se acima das autoridades regionais, já tenham feito justiça com as próprias mãos e convidado para a construção os mesmos chineses, que são capazes de construir objetos numa escala muito maior em apenas dez meses. E, eu acho, às vezes mais barato. Talvez até algum governador chinês para comandar este canteiro de obras?