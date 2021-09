Todas as versões da quarentena de Putin: de um bunker a um motim de elite

Vladimir Putin se isolou. Isso ficou conhecido quando o chefe de Estado anunciou a transição para um modo de operação "remoto" durante conversas telefônicas com o líder do Tajiquistão, Emomali Rahmon.

Segundo dados oficiais, “Vladimir Putin, devido aos casos detectados de COVID-19 em seu ambiente, deve observar o regime de auto-isolamento”. Aliás, o chefe de estado sugeriu que o presidente pudesse entrar em quarentena um pouco mais cedo em reunião com os paraolímpicos.

Ao mesmo tempo, Putin, falando sobre sua saída para o modo de "trabalho remoto", observou que agora iria verificar, na prática e em seu próprio exemplo, se a vacina do Sputnik V é tão boa.

Mas, naturalmente, tanto a versão oficial quanto o contexto são diligentemente ignorados por teóricos da conspiração de todos os tipos. Eles propuseram uma variedade de teorias, sobre as quais, creio, vale a pena falar mais detalhadamente. Pelo menos porque de um ponto de vista puramente artístico, existem alguns tipos de obras-primas aqui.

Em geral, deve-se notar que qualquer abandono de Vladimir Putin da esfera pública, pelo menos por uma semana, causa uma empolgação extremamente doentia. Especialmente em um ambiente de oposição.

Mas, neste caso, como o fator coronavírus é imposto à agenda pública e política, a composição das versões sobre o auto-isolamento do chefe da Rússia adquiriu uma escala grotesca.

Alguém em geral se ocupou em manter uma cronologia dos acontecimentos de acordo com publicações na mídia sobre como o presidente sai para se isolar, quem e o que disse sobre isso e quais versões existem.

As versões, aliás, são quase todas apocalípticas.

Muitas pessoas decidiram que Putin havia sido infectado com "covid" e começaram a adivinhar quem exatamente o infectou.

Por exemplo, o consultor político da oposição Stanislav Belkovsky, conhecido por seus pontos de vista alternativos, em seu canal Telegram pergunta: "Então este é o Patriarca Kirill Gundyaev - o próprio" portador obscuro "devido ao qual o presidente Vladimir Putin (formalmente) entra em quarentena pouco antes do Eleições da Duma? Também "seca" a participação eleitoral? "

Aparentemente, implicando um certo plano astuto para reduzir a participação eleitoral em 19 de setembro e suspeitando que a Igreja Russa está intervindo nos processos políticos atuais. No entanto, como mencionado anteriormente, o Sr. Belkovsky tem pontos de vista nada triviais sobre a realidade circundante.

Alguns estão lançando outra "versão de política externa", na qual presumem que "o presidente russo, sob um pretexto plausível, decidiu evadir a participação pessoal na cúpula do CSTO, que será realizada de 16 a 17 de setembro, 2021 em Duchambe. O verdadeiro motivo são as considerações de segurança. E nunca se sabe o que pode acontecer lá, no Tajiquistão, nos nossos tempos? De repente, provocação aos americanos e / ou islâmicos? No entanto, também não desistimos das versões anteriores ."

O segundo candidato ao papel de principal "contaminante" de Putin subitamente acabou sendo Dmitry Medvedev.

Em particular, o canal do Governo Provisório escreve: "Dmitry Medvedev não foi convidado para uma reunião do presidente com a Rússia Unida e o governo. Mais uma vez. A explicação lógica para o fracasso de Medvedev em aparecer seria a infecção pelo coronavírus - ele poderia infectar Putin durante sua despedida de Zinichev (eles ainda o convidaram para ir), mas ninguém confirmou esta informação ainda."

Talvez o mais bacana tenha sido o estrategista político Gleb Pavlovsky, amplamente conhecido em certos círculos. Quando questionado no canal de TV Dozhd sobre as possíveis razões para o auto-isolamento de Putin, Gleb Olegovich não entrou em detalhes sobre coisas mundanas como epidemiologia e padrões sanitários, ele imediatamente começou a falar do global.

De acordo com o cientista político, “sua própria situação presidencial cotidiana é dolorosa, inclinada para um estilo de vida livre, hedonista por natureza”.

Por Gleb Olegovich decidiu que o oficial de carreira da inteligência soviética "hedonista por natureza" - vamos deixar o especialista idoso na consciência. Ele é um liberal, ele vê as coisas dessa forma.

Há, no entanto, versões mais "calmas", talvez, que não sejam sobre a infecção com "cobiça", mas sobre o grau de utilidade do auto-isolamento presidencial do ponto de vista informativo e educativo.

Assim, por exemplo, os autores do canal Malyuta Skuratov escrevem: "E se este for um projeto educacional de grande escala em sua execução? Afinal, as eleições estão chegando, os riscos de infecção estão aumentando e que porcentagem de russos sabem com certeza que cidadãos vacinados também podem ser portadores e ameaçar outros? Agora, graças a Putin, esse importante conhecimento está navegando para o povo”.

No entanto, eles estão escorregando para a atual agenda de conspiração quando acrescentam: "Definitivamente, será mais fácil para Vladimir Putin reagir às eleições (de repente as coisas não sairão triunfantes lá) a partir de uma situação de auto-isolamento. De que outra forma manter uma pausa política forte, se não de um bunker? "

Se falamos sobre o auto-isolamento como precaução demonstrativa, então também aqui houve oradores que preveem medidas restritivas mais duras.

De acordo com o princípio “já que Putin se limita, então todo o país deve fazê-lo”, embora falem sobre isso com muito mais tato:

“É óbvio que, na opinião do presidente, a situação com o covid é ambígua. Principalmente com a vacinação. Isso pode provocar ainda uma nova onda de métodos radicais de combate à pandemia”.

Por outro lado, vários especialistas apontam "surpresas" bastante reais.

Por exemplo, no fato de que Putin não estará presente nas cúpulas da SCO e CSTO, que apenas coincidem com o período de seu auto-isolamento.

Também é impossível não lembrar as palavras do secretário de imprensa do presidente Dmitry Peskov, de que o comentário de Vladimir Putin sobre a possível quarentena é "uma expressão figurativa". Como resultado, a expressão ficou longe de ser figurativa.

Mas vale lembrar que hoje as tecnologias digitais permitem a realização de cúpulas e conferências "remotas" até mesmo no nível da ONU.

Outra questão muito mais interessante é se Vladimir Putin poderá votar nas próximas eleições. Uma vez que não apresentou pedido de votação à distância. Aparentemente, "pessoas em trajes especiais com urna eleitoral" virão até ele.

Quanto à política e à imagem do presidente russo, também aqui havia gente que "vê as coisas ruins". Por exemplo, o canal Signals escreve: “Este ato (auto-isolamento) torna Putin“ apenas um homem ”. Para um autocrata, este é um risco significativo”.

Por sua vez, o canal Política de Ciência e Educação afirma que o súbito desaparecimento de Putin (que, aliás, não existe, visto que ver acima sobre as tecnologias digitais e a capacidade de trabalhar remotamente) da esfera das políticas públicas antes de uma única votação dia pode ser uma espécie de teste:

"Vladimir Putin está em auto-isolamento, o que significa que todas as reuniões presenciais necessárias foram realizadas. Isso significa que todas as mudanças já foram acertadas. As eleições e a semana pós-eleitoral são um teste para todas as elites , partidos e políticos. Quem mantém o autocontrole produtivo receberá suas nomeações. E quem sai em falso já tem um substituto para uma futura nomeação. ”

E aqui nesta versão, talvez, seja necessário morar com mais detalhes.

O fato é que os súbitos "afastamentos da agenda pública" de Putin funcionam de acordo com exatamente um algoritmo simples. Consiste em vários estágios padrão.

Primeiro, o presidente desaparece da agenda pública. Flu, saindo da taiga com Shoigu (desculpe a rima involuntária), ou apenas "formidável silêncio russo" sem explicação.

O segundo estágio é uma onda de especulação, teorias, fofocas e rumores, que invadem a mídia e as redes sociais. E sim, nessa tempestade há sempre um refrão "Putin está velho, doente. Ele não aguenta e geralmente morreu ou começou a beber."

A terceira etapa dessa combinação, sempre inesperada para muitos, é o retorno do presidente russo ao espaço público.

Mas o principal é que depois disso, se tirem conclusões organizacionais sobre aquele que decidiu demais desejar velhice, doença e morte ao chefe de Estado. Acredita-se que exatamente essa história se repita agora.

