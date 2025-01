Border collie viraliza ao "salvar" brinquedos de incêndio — veja o vídeo fofo

Um border collie está conquistando corações na internet após mostrar um ritual único e adorável sempre que seu dono coloca lenha na lareira.

Photo: TikTok by livwallace_ Бордер-колли спасает игрушки от камина

O ritual de "resgate" dos brinquedos

A usuária do TikTok Liv Wallace (@livewallace_) compartilhou um vídeo de seu cachorro que, toda vez que um novo tronco é colocado no fogo, corre para pegar seus brinquedos e colocá-los em um "lugar seguro".

"Toda vez que meu pai coloca lenha na lareira, minha cachorra pega um brinquedo da caixa e o leva para um lugar seguro porque acha que vão jogá-lo no fogo," explicou Liv. "Mantemos a lenha ao lado da caixa de brinquedos dela."

No vídeo, publicado em 10 de janeiro e com mais de 250.000 curtidas, o pai de Liv coloca lenha no fogo, enquanto a border collie, visivelmente preocupada, apressa-se em recolher seus brinquedos e colocá-los no canto mais afastado da sala. Depois disso, ela fica de guarda, observando a lareira e garantindo que nada aconteça com seus preciosos itens.

Enquanto isso, outro border collie relaxa em uma poltrona, observando a situação sem nenhum sinal de preocupação.

Reações no TikTok

Os comentários no TikTok foram repletos de risadas e elogios à inteligência e comportamento da cachorra.

"Meu Deus, coitada, ela está tão estressada," comentou um usuário.

"Esse é o comportamento clássico de um cão pastor," acrescentou outro.

Alguns compartilharam situações similares com seus próprios pets:

"Minha cachorra faz isso com brinquedos e aspiradores de pó. Nunca um brinquedo foi aspirado, mas ela não quer arriscar," escreveu outro seguidor.

Muitos ficaram impressionados com a inteligência da border collie:

"O fato de ela entender que o fogo faz as coisas desaparecerem para sempre é tão inteligente e fofo," comentou um usuário.

Outro brincou:

"O outro cachorro está tipo: 'Susan, ele não quer os seus brinquedos'."

Por que os border collies são tão inteligentes?

Border collies são conhecidos por sua alta inteligência. De acordo com o American Kennel Club, eles são excepcionalmente brilhantes, sendo originalmente criados para pastorear rebanhos. Hoje, são populares como animais de estimação e se destacam em competições de agilidade e obediência.

Em 2023, o border collie foi a 31ª raça mais popular na lista do American Kennel Club.

Um merecido descanso após um dia "difícil"

Depois que o primeiro vídeo viralizou, Liv compartilhou um segundo clipe mostrando a border collie descansando após o que ela descreveu como "um longo dia salvando brinquedos."

No vídeo, a adorável cadela aparece deitada de costas, com as patas cruzadas e um de seus brinquedos favoritos por perto.