Deputado Estadual do Ceará é Alvo de Operação do MPCE: Esquema de Funcionários Fantasmas e Agiotagem

O Ministério Público do Ceará (MPCE) realizou uma operação para investigar um deputado estadual suspeito de utilizar dinheiro de assessores parlamentares para quitar dívidas com agiotas. A operação também aponta para o uso de funcionários fantasmas e possíveis práticas de nepotismo, com mandados cumpridos em várias localidades, incluindo Maracanaú. O caso expõe conexões entre corrupção e lavagem de dinheiro, aprofundando o debate sobre a ética no legislativo estadual. Confira os detalhes da investigação e seus desdobramentos.

Photo: Алесе by Биа Медейрос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Законодательное собрание штата Сеара

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou, nesta segunda-feira (20/01), a segunda fase da Operação “Simulatio”, investigando um deputado estadual suspeito de utilizar assessores parlamentares como parte de um esquema ilícito para quitar dívidas com um advogado que atuava como agiota. A ação, conduzida pela Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), envolveu a Polícia Civil e cumpriu oito mandados de busca e apreensão.

Detalhes da Operação

De acordo com o MPCE, o deputado estadual teria contraído empréstimos financeiros com o advogado agiota. Para quitar as dívidas, ele disponibilizava cargos de assessores parlamentares em seu gabinete, permitindo que o advogado indicasse nomes de “funcionários fantasmas”. Esses assessores repassavam parte de seus salários diretamente ao agiota como forma de pagamento das dívidas.

Os mandados de busca foram realizados em residências localizadas em Fortaleza e Maracanaú, resultando na apreensão de celulares, computadores e documentos que auxiliarão no avanço das investigações.

Essa fase da operação focou no núcleo operacional do esquema, atingindo diretamente os assessores fantasmas que transferiam os valores aos agiotas.

Contexto Político e Impacto em Maracanaú

A falta de clareza na identificação do deputado investigado deixou outros políticos com residência em Maracanaú sob suspeita. Em 2022, os três deputados estaduais mais votados no município foram:

Firmo Camurça (União Brasil) - 26.901 votos Júlio Cesar Costa Lima Filho (PT) - 17.016 votos Lucinildo da Frota Brito - 9.568 votos

Até o momento, nenhum deles se manifestou sobre o caso, e os promotores não divulgaram o nome do investigado. Essa ambiguidade tem gerado especulações, já que outros eleitos na região obtiveram votações significativamente menores.

Nota Oficial do Ministério Público

Na íntegra, o MPCE declarou:

"A operação recebeu o nome de ‘Simulatio’, em virtude da investigação ter revelado a existência de funcionários fantasmas que simulavam trabalhar na Assembleia Legislativa, mas, na realidade, apenas serviam para repassar valores para o agiota que emprestava dinheiro ao deputado investigado.”

A nota também destacou que os desdobramentos da operação buscam esclarecer a extensão do esquema e identificar todas as partes envolvidas.

Repercussão e Próximos Passos

A investigação já resultou na coleta de provas que podem vincular diretamente o deputado ao esquema.

As acusações incluem crimes relacionados à corrupção passiva, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa .

. O caso reacendeu o debate sobre a transparência na contratação de assessores parlamentares e o uso indevido de recursos públicos.

A Procap seguirá aprofundando as investigações para garantir que todos os responsáveis sejam responsabilizados. Enquanto isso, o público e a classe política aguardam esclarecimentos sobre a identidade do parlamentar envolvido.