TikTok anuncia que sairá do ar nos EUA no domingo, caso Biden não suspenda a aplicação da lei

A rede social TikTok, controlada pela chinesa ByteDance, confirmou na noite de sexta-feira (17) que será obrigada a suspender suas operações nos Estados Unidos a partir deste domingo (19), a menos que o presidente americano Joe Biden suspenda a aplicação da lei que exige a venda de sua operação no país.

Photo: commons.wikimedia.org by Coolcaesar, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Головной офис ТикТок

Decisão da Suprema Corte e críticas ao governo Biden

A declaração do TikTok foi feita após a Suprema Corte dos EUA validar a lei que força a venda da rede social, concluindo que ela não viola a Primeira Emenda da Constituição americana, que protege a liberdade de expressão.

"O governo Biden não conseguiu fornecer clareza e garantias necessárias para manter a disponibilidade do TikTok para mais de 170 milhões de americanos," afirmou a empresa.

Biden, por sua vez, declarou que deixará a situação para ser resolvida pelo presidente eleito Donald Trump, que assumirá o cargo na próxima segunda-feira (20).

Trump e possíveis soluções para o banimento do TikTok

Donald Trump já sinalizou que pode emitir uma ordem executiva para suspender o banimento do TikTok nos EUA por um prazo de 60 a 90 dias, conforme informou o jornal The Washington Post.

Na sexta-feira (17), Trump revelou que discutiu o assunto em uma ligação com o presidente da China, Xi Jinping. Além disso, o presidente-executivo do TikTok, Shou Zi Chew, foi convidado para a posse de Trump.

Shou Zi Chew disse que Trump está comprometido em encontrar uma solução que preserve o TikTok nos EUA:

"Esta é uma posição forte a favor da Primeira Emenda e contra a censura arbitrária," afirmou o executivo em vídeo publicado na plataforma.

Impactos para os usuários e provedores

O TikTok afirmou que o impasse legal e político coloca em risco o acesso da rede social para mais de 170 milhões de usuários americanos e compromete a confiança dos provedores de serviços essenciais para a manutenção da plataforma no país.

A ByteDance criticou a falta de ações do governo Biden para resolver a situação antes da posse de Trump, argumentando que a incerteza prejudica tanto a empresa quanto seus usuários.

Próximos passos

Com o prazo iminente para o banimento, a situação do TikTok nos EUA permanece incerta. O futuro da rede social no país dependerá das decisões de Trump após sua posse, incluindo a possibilidade de negociações com a ByteDance ou a suspensão temporária da aplicação da lei.