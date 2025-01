Sinergia inacabada entre Gol e Avianca pode complicar fusão com Azul

O Abra Group, holding que controla a Gol, enfrenta desafios internos que podem atrapalhar seus novos planos de expansão. Desde a incorporação da Avianca em 2022, as sinergias entre as operações das duas companhias nunca foram plenamente integradas, o que gerou dúvidas sobre a eficiência dessa fusão. Agora, com as negociações para uma possível fusão com a Azul, o grupo encara uma tarefa ainda mais complexa.

Especialistas apontam que a falta de alinhamento interno pode se tornar um obstáculo significativo no processo de integração com a Azul. "Qualquer fusão exige ajustes detalhados, mas, no caso do Abra Group, essas falhas anteriores podem agravar o desafio", afirma um analista do setor.

A Azul, por sua vez, segue sendo um nome forte na aviação nacional, conhecida por sua operação ágil e por priorizar a experiência do cliente. No entanto, analistas indicam que qualquer parceria entre as duas empresas exigirá uma gestão cuidadosa para evitar problemas semelhantes aos enfrentados na integração com a Avianca.

Com o mercado aéreo cada vez mais competitivo, o Abra Group terá que provar sua capacidade de alinhar diferentes operações para que a fusão com a Azul possa trazer os resultados esperados.