Gigante de gelo A23a ruma para a Geórgia do Sul: cientistas monitoram impacto ecológico

Um gigantesco iceberg, comparável em tamanho ao estado de Rhode Island, está se aproximando da remota Ilha Geórgia do Sul, localizada próximo à Antártica. Este "megaiceberg", com um peso estimado de um trilhão de toneladas, pode colidir com a ilha e ficar preso ou, dependendo das correntes oceânicas, passar ao largo. Caso fique preso, poderá dificultar a alimentação dos pinguins, resultando na fome de alguns filhotes. Apesar disso, os cientistas não esperam grandes danos causados pelo iceberg, conhecido como A23a.

Photo: Ministry of Defense by Cpl Tom Cann RAF, Crown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Айсберг А23a

"Trata-se de algo mais espetacular do que perigoso", disseram os pesquisadores.

Um Processo Natural, Mas Influenciado pelas Mudanças Climáticas

O iceberg A23a é um espetáculo impressionante. Sua parte visível tem cerca de 40 metros de altura, mas, como explicou o oceanógrafo físico Andrew Meijers, do British Antarctic Survey, a maior parte — cerca de 90% — permanece submersa.

“É uma imensa parede de gelo, como uma muralha de Game of Thrones. Ela se ergue sobre o navio, com ondas quebrando em sua base. Quando o sol incide sobre o gelo, a cena se torna dramaticamente bela”, afirmou Meijers, que estudou o iceberg de perto em dezembro de 2023 a bordo do navio de pesquisa RRS Sir David Attenborough.

Apesar de seu tamanho colossal, o iceberg se move lentamente, avançando apenas cerca de um metro a cada 3–7 segundos, o que equivale a uma velocidade muito menor que uma milha por hora.

O Iceberg e a Ilha Geórgia do Sul

Nas próximas duas a quatro semanas, o iceberg se aproximará da Ilha Geórgia do Sul, onde as águas tornam-se mais rasas. Ele pode ficar preso nas plataformas submersas ou passar pela região, de acordo com Meijers.

“Grandes icebergs colidem com as águas rasas ao redor da Geórgia do Sul quase todos os anos. Essa área funciona como uma espécie de corredor para os maiores icebergs”, explicou Ted Scambos, cientista do gelo da Universidade do Colorado. Ele também observou que essa rota já era conhecida desde a época das expedições de Sir Ernest Shackleton, no início do século XX.

A Importância Ecológica da Ilha Geórgia do Sul

A Geórgia do Sul abriga uma rica biodiversidade, sendo lar de milhões de pinguins e focas. Durante o verão, a ilha é um dos principais locais de reprodução desses animais. Enquanto os filhotes dependem dos pais para se alimentar, os adultos percorrem grandes distâncias no oceano em busca de comida. Caso o iceberg bloqueie essas rotas, os adultos precisarão nadar mais longe, gastando mais energia e trazendo menos alimento para os filhotes.

“Infelizmente, isso pode aumentar drasticamente as taxas de mortalidade entre os filhotes”, explicou Meijers. Ainda assim, segundo Scambos, tal impacto seria limitado a colônias específicas e não representaria uma ameaça significativa para as populações globais de pinguins.

“A ecossistema do Oceano Antártico é extremamente resiliente a esses eventos. Ele evoluiu para lidar com a presença de icebergs ao longo de centenas de milhares de anos”, afirmou Scambos.

História do Iceberg A23a e o Impacto das Mudanças Climáticas

O iceberg A23a se desprendeu originalmente de uma plataforma de gelo em 1986, mas permaneceu cercado por gelo marinho por décadas até começar sua jornada há poucos anos.

A formação de icebergs é um processo natural, mas os cientistas alertam que o aquecimento global está tornando esses eventos mais frequentes. À medida que o clima esquenta, o derretimento de gelo na Antártica aumenta o volume de água doce nos oceanos, contribuindo para o desprendimento de blocos gigantes como o A23a.