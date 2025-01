Comparativo de flagships: como o Galaxy S25 Plus se sai frente ao Pixel 9 Pro?

Com a chegada do Galaxy Unpacked, todas as atenções estão voltadas para o Samsung Galaxy S25 Plus — o modelo que enfrentará o iPhone 16 Pro e o Pixel 9 Pro na disputada faixa de preço de US$ 999. Um dos grandes questionamentos é se a Samsung irá finalmente incluir uma câmera teleobjetiva com zoom óptico de 5x para competir diretamente com esses dispositivos.

Photo: Future Galaxy S25

Por que o zoom teleobjetivo é essencial?

Tanto a Apple quanto o Google já fizeram do zoom óptico de 5x o novo padrão em smartphones premium. Isso deixa claro que, caso o Galaxy S25 Plus mantenha o zoom de 3x, ele será percebido como ultrapassado. Essa característica tem sido um dos principais critérios de avaliação, colocando o iPhone 16 Pro e o Pixel 9 Pro no topo do ranking de melhores câmeras, enquanto o Galaxy S24 Ultra ficou apenas na terceira posição.

Como a Samsung pode reagir?

Atualização na câmera do S25 Plus: Para o Galaxy S25 Plus, faz sentido oferecer zoom óptico de 5x, que já virou padrão entre os concorrentes.

A Samsung pode manter a diferença entre o S25 Plus e o S25 Ultra por meio de sensores distintos, como já ocorre com o S24: 10 MP para o Plus e 50 MP para o Ultra. Impacto no Galaxy S25 Ultra: O Galaxy S24 Ultra, em 2024, trocou o zoom de 10x pelo de 5x. Caso o S25 Plus receba a atualização para 5x, isso pode criar concorrência interna entre os modelos, mas a Samsung pode evitar isso utilizando sensores e recursos diferentes para cada dispositivo.

O que os concorrentes já alcançaram?

Comparações de câmeras realizadas por especialistas mostram que o Pixel 9 Pro XL superou o Galaxy S24 Ultra em qualidade geral. Se a Samsung não introduzir melhorias significativas, o Galaxy S25 Plus pode perder ainda mais espaço no mercado.

O que esperar do Galaxy S25 Plus?

Para competir à altura, a Samsung precisa incluir zoom óptico de 5x no Galaxy S25 Plus. Na categoria de US$ 999, as expectativas dos consumidores aumentaram, e a empresa não pode se dar ao luxo de repetir os erros do passado com um modelo que não atenda aos padrões de 2025.