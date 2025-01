NASA analisa oxigênio gerado na escuridão: implicações para vida extraterrestre

Pesquisadores recentemente revelaram que nódulos metálicos no fundo do oceano podem produzir oxigênio na completa escuridão. Essa descoberta não apenas causou debates no meio científico, mas também atraiu o interesse da NASA, pois sugere a possibilidade de vida em planetas sem luz solar.

Photo: NASA is licensed under public domain Столпы творения

Uma Descoberta Revolucionária: Oxigênio a Partir de Metais

Até agora, acreditava-se que o oxigênio só poderia ser produzido através da fotossíntese, dependente da luz solar. No entanto, uma equipe liderada pelo professor Andrew Sweetman, da Universidade de Vanderbilt, descobriu que nódulos metálicos no fundo do mar podem gerar oxigênio ao converter moléculas de água.

"Já estamos conversando com especialistas da NASA, que acreditam que essa descoberta pode mudar nossa compreensão de como a vida pode ser sustentada em outros planetas", afirmou o professor Sweetman. Agora, os pesquisadores planejam explorar as partes mais profundas do oceano para entender o fenômeno.

Como o Oxigênio é Produzido?

Os nódulos metálicos encontrados a cerca de 5 km de profundidade, entre o Havaí e o México, são formações naturais que levam milhões de anos para se desenvolver. Eles se formam quando metais dissolvidos na água do mar se acumulam em fragmentos de conchas ou outros materiais.

Sensores colocados no fundo do mar detectaram um aumento inesperado nos níveis de oxigênio. Experimentos em laboratório mostraram que esses nódulos geram correntes elétricas capazes de dividir moléculas de água em oxigênio e hidrogênio.

Polêmicas e Debates

A descoberta gerou críticas de cientistas e empresas de mineração submarina. Alguns especialistas sugeriram que os dados poderiam ser resultado de bolhas geradas durante a coleta de amostras, e não de oxigênio genuinamente produzido.

"Já descartamos essa possibilidade", respondeu o professor Sweetman, destacando que novos experimentos deverão fornecer evidências definitivas.

Empresas de mineração estão interessadas nesses depósitos ricos em metais, essenciais para a fabricação de baterias, cuja demanda está crescendo rapidamente devido à transição global para veículos elétricos. Contudo, grupos ambientais e mais de 900 cientistas de 44 países pedem uma pausa na exploração submarina devido aos riscos ecológicos.

Implicações para a Busca por Vida em Outros Planetas

A NASA demonstrou grande interesse na pesquisa, já que a produção de oxigênio na escuridão pode indicar a possibilidade de vida sob os oceanos gelados de outros planetas ou luas, como Europa ou Encélado.

"Se há oxigênio, é possível que exista vida microbiana que se beneficie disso", explicou Sweetman.

O Que Vem a Seguir?

A nova missão de pesquisa incluirá a exploração de áreas submarinas a mais de 10 km de profundidade, utilizando equipamentos operados remotamente. Os cientistas esperam determinar a abrangência desse processo e investigar quais organismos podem sobreviver em condições tão extremas.

Durante uma coletiva de imprensa, o professor Sweetman enfatizou: "Antes de qualquer decisão sobre a exploração desses recursos, precisamos entender ao máximo o ecossistema do fundo do oceano".