Paradoxo do avô e entropia: como loops temporais podem ser resolvidos

Todo viajante no tempo conhece a regra de ouro: não altere o passado. Matar seu avô antes do nascimento de seus pais ou entregar os planos de uma máquina do tempo a uma versão mais jovem de si mesmo pode criar paradoxos que teoricamente tornam as viagens no tempo impossíveis. Mas o físico Lorenzo Gavassino, da Universidade Vanderbilt, acredita que isso pode não ser um problema tão grande quanto parece. Em sua nova pesquisa, ele sugere: mesmo as mudanças mais drásticas no passado podem ser acomodadas pelas leis fundamentais da física.

Photo: commons.wikimedia.org by Neil Owen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Time and water travel

O Que é o Paradoxo do Avô?

O paradoxo do avô é uma contradição clássica: se você viajar para o passado e matar seu avô antes do nascimento de seus pais, você nunca poderá nascer. E, sem nascer, não poderia viajar no tempo para cometer esse ato.

Gavassino, no entanto, acredita, com base em sua análise, que os fundamentos da física, especialmente a mecânica quântica, podem "eliminar automaticamente essas contradições em ciclos temporais fechados".

Como o Tempo Funciona na Física?

Na teoria da relatividade geral, o tempo não é uma linha fixa, mas uma estrutura flexível, que pode ser alongada ou encurtada dependendo da massa e aceleração em seu entorno. Em condições extremas, como nas proximidades de buracos negros, o tempo pode se distorcer a ponto de criar curvas temporais fechadas, nas quais um evento pode voltar ao seu próprio ponto de partida, formando um loop.

Essas curvas permitem teoricamente que viajantes no tempo revisitem momentos do passado, criando possibilidades para paradoxos, como o paradoxo do avô.

Entropia e a "Flecha do Tempo"

Na física, o tempo está fortemente associado ao conceito de entropia — a medida de desordem em um sistema. A entropia sempre aumenta com o tempo, definindo a chamada "flecha do tempo".

Mas o que acontece se um sistema de alta entropia — como uma nave espacial de um viajante do tempo — voltar ao passado, onde a entropia é menor? Gavassino usou a mecânica estatística quântica para estudar esse cenário. Ele descobriu que, ao voltar no tempo, a entropia do viajante não continua aumentando. Em vez disso, cria-se uma linha temporal entrópica paralela, que começa e termina nos mesmos pontos, permitindo que os processos associados à entropia sejam revertidos.

O Que Isso Significa na Prática?

Se um viajante no tempo voltasse para matar seu avô, os efeitos entrópicos poderiam suavizar ou até mesmo reverter os eventos. O avô poderia sobreviver, e a memória do viajante sobre o motivo do assassinato poderia simplesmente desaparecer.

De acordo com Gavassino, a mecânica quântica e os princípios de incerteza desempenham um papel crucial para resolver quaisquer contradições em loops temporais.

Viagens no Tempo Como Ferramenta para Exploração Científica

Embora a pesquisa de Gavassino não forneça um plano para a construção de máquinas do tempo, ela oferece uma nova maneira de explorar os limites da física. Combinar a relatividade geral com a mecânica quântica — duas áreas que ainda não se integram completamente — pode revelar muito sobre a natureza fundamental do espaço e do tempo.

"Viagens no tempo não são apenas um conceito de ficção científica, mas um experimento mental que nos ajuda a entender melhor o universo", explica Gavassino.