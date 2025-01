Colossal Biosciences planeja trazer mamutes de volta até 2028: Saiba mais sobre o projeto

A empresa Colossal Biosciences, fundada pelo empresário Ben Lam e o geneticista George Church, anunciou planos de trazer os mamutes de volta à vida até o final de 2028. O projeto envolve a utilização do DNA de mamutes lanudos, encontrado na Sibéria, para modificar o genoma de elefantes asiáticos e criar uma espécie híbrida.

Photo: commons.wikimedia.org by Мистван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный мамонт в зоопарке Чехии

Como isso é possível?

A empresa planeja inserir segmentos do DNA de mamute no genoma de elefantes asiáticos, que compartilham 99,6% de semelhança genética com os mamutes. De acordo com a Colossal, esse método também pode ser usado para reviver outras espécies extintas.

Recentemente, um grupo de pesquisa internacional alcançou um avanço significativo ao recriar a estrutura tridimensional dos cromossomos de mamutes a partir de pele bem preservada encontrada na Sibéria. Isso é considerado um passo crucial na tentativa de reviver espécies extintas.

Por que os mamutes desapareceram?

Os mamutes lanudos viveram na América do Norte e na Eurásia por centenas de milhares de anos, adaptando-se perfeitamente às condições climáticas, incluindo o clima gelado da Sibéria. No entanto, os últimos mamutes desapareceram cerca de 10.000 anos atrás. As principais causas de sua extinção incluem:

Mudanças climáticas.

Caça intensa por humanos.

Possível combinação desses fatores.

Financiamento do projeto

A Colossal Biosciences já arrecadou 435 milhões de dólares desde sua fundação em 2021, com 200 milhões de dólares provenientes de um recente round de financiamento. A empresa está avaliada em cerca de 10 bilhões de dólares.

"Os recentes sucessos no desenvolvimento das tecnologias necessárias para atingir nosso objetivo foram recebidos com entusiasmo pela comunidade de investidores. Este financiamento nos permitirá expandir nossa equipe, desenvolver novas tecnologias e adicionar mais espécies extintas à nossa lista," disse Ben Lam, CEO da Colossal Biosciences.

Questões éticas e ambientais

Embora o entusiasmo em torno do projeto seja grande, ele enfrenta uma série de objeções e desafios:

Necessidade de permissões: Para dar início ao projeto, será necessário obter a aprovação das autoridades regulatórias e dos governos dos países dispostos a acolher os mamutes. Interação com as comunidades locais: As comunidades das áreas onde os mamutes viverão precisarão ser consultadas e concordar com o retorno dessas criaturas. Adaptação ao ambiente moderno: Muitos especialistas acreditam que os animais revividos terão grandes dificuldades em se adaptar às condições atuais, o que pode levar à sua extinção novamente.

A Colossal também está trabalhando na revitalização do dodô, uma ave extinta do Maurício, que desapareceu no século XVII após a chegada dos humanos à ilha.

Críticas ao projeto

Alguns cientistas afirmam que a revivescência de espécies extintas não é prática, pois: