Como os antigos europeus sacrificavam pedras para o sol voltar: estudo publicado há poucas horas

Por volta de 2900 a.C., os povos do norte da Europa enfrentaram uma catástrofe climática provocada por uma poderosa erupção vulcânica. Este evento pode ter obscurecido o sol por longos períodos, trazendo desafios graves para sociedades neolíticas dependentes da agricultura. Um novo estudo, publicado em 16 de janeiro na revista Antiquity, sugere que as "pedras solares" encontradas na Dinamarca estão diretamente relacionadas a essa catástrofe.

Como os vulcões alteraram o clima da Terra

Ao longo dos 4,5 bilhões de anos da história da Terra, erupções vulcânicas frequentemente moldaram o clima. Um exemplo marcante é a erupção do vulcão Tambora, na Indonésia, em 1815, que resultou no "ano sem verão" na Europa e nos Estados Unidos, reduzindo colheitas e esfriando o planeta por três anos.

Outra erupção significativa ocorreu em 43 a.C., quando um vulcão na atual Alasca lançou tanto enxofre na atmosfera que antigos gregos e romanos registraram anos de fome e doenças. Para o período Neolítico (10.000–2.000 a.C.), não há registros escritos, mas cientistas utilizam testemunhos naturais, como núcleos de gelo.

O que os núcleos de gelo revelam

No novo estudo, cientistas analisaram núcleos de gelo da camada de gelo da Groenlândia. Eles encontraram evidências de geadas durante a primavera e o verão antes e depois de 2900 a.C., além de uma redução da radiação solar e do consequente resfriamento. Esses fenômenos climáticos também foram detectados em partes da América do Norte e da Europa.

As "pedras solares" como oferendas ao sol

Os dados climáticos ajudaram a lançar luz sobre os artefatos arqueológicos conhecidos como "pedras solares", descobertos no sítio de Vasagård, na ilha dinamarquesa de Bornholm. Essas pedras de xisto, planas e gravadas com desenhos do sol, foram encontradas em 2017.

As pedras eram usadas como símbolos de fertilidade e possivelmente sacrificadas em rituais para garantir o retorno do sol. Elas foram colocadas em valas junto com ossos de animais (restos de banquetes rituais), fragmentos de cerâmica e objetos de sílex, antes de as valas serem seladas. Esses rituais teriam ocorrido logo após a erupção vulcânica, talvez como forma de afastar novas mudanças climáticas ou agradecer pelo retorno do sol.

Conexão entre a catástrofe e os rituais

Os pesquisadores acreditam que há uma forte ligação entre a erupção vulcânica, as mudanças climáticas subsequentes e os rituais envolvendo as pedras solares. Além disso, os povos neolíticos do norte da Europa enfrentavam outras dificuldades, como epidemias de peste e mudanças culturais significativas.

"É razoável acreditar que os povos neolíticos de Bornholm queriam se proteger contra um agravamento do clima ao sacrificar as pedras solares", disse Rune Iversen, arqueólogo da Universidade de Copenhague e coautor do estudo. "Ou talvez quisessem expressar gratidão pelo retorno do sol."

Quatro dessas pedras solares serão exibidas no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague, a partir de 28 de janeiro.