O novo gigante entre as aranhas: a maior espécie de aranha funil

A Austrália mais uma vez surpreendeu o mundo científico: nas proximidades da cidade de Newcastle, a 160 km ao norte de Sydney, foi descoberta uma nova espécie de aranha funil. Batizada de Atrax christenseni, ela já ganhou o apelido de "menino grande". Os indivíduos adultos dessa espécie chegam a impressionantes 10 centímetros de comprimento, tornando-se os maiores representantes conhecidos da família.

Photo: springernature. com by B. Jones, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядовитый паук Atrax robustus

Veneno único e evolução da espécie

As aranhas funil são famosas por possuírem um dos venenos mais potentes do mundo. Seu veneno é composto por 40 diferentes proteínas tóxicas, tornando sua mordida extremamente perigosa. Até recentemente, acreditava-se que essas aranhas não ultrapassavam os 2,5 cm de comprimento. No entanto, nos últimos anos, foram descobertas várias espécies maiores, que transformaram nossa compreensão sobre esses aracnídeos.

Gigantes entre as aranhas: de "Colosso" a "Hércules"

O primeiro grande avanço no estudo dessas aranhas ocorreu em 2018, quando no Parque de Répteis da Austrália foi identificada uma aranha apelidada de "Colosso", com 5 centímetros de comprimento. Em 2021, chamou a atenção dos cientistas o "Megaaranha", comparável em tamanho a uma tarântula. Pouco depois, foi encontrada a aranha "Hércules", com 8 centímetros de comprimento, que manteve o título de maior espécie por um breve período.

Apenas uma semana atrás, foi descoberta outra espécie, com 9,2 centímetros, apelidada de "Hemsworth" em homenagem aos irmãos atores australianos Chris, Liam e Luke Hemsworth.

Atrax christenseni: o novo recordista

Agora, o recorde pertence à Atrax christenseni, a maior espécie de aranha funil conhecida. Essa descoberta não apenas destaca a impressionante biodiversidade da Austrália, mas também levanta novas questões sobre a evolução e adaptação dessas aranhas no continente.