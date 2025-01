Descoberta em Shanxi: o dinossauro que desafiava predadores

No Monte Kandaylian, na China, a 1262 metros acima do nível do mar, foi identificado um novo gênero e espécie de dinossauro da família Ankylosauridae. Esses incríveis animais viveram no período do Cretáceo Superior, entre 84 e 72 milhões de anos atrás. A nova espécie foi nomeada Tianzhenosaurus chengi.

Photo: commons.wikimedia.org by Kabacchi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Tianzhenosaurus

Quem eram os anquilossauros?

Os anquilossauros eram dinossauros quadrúpedes conhecidos por sua armadura resistente. Seus corpos eram cobertos por osteodermas — placas ósseas que os protegiam de predadores. Uma característica marcante de muitos anquilossauros, incluindo o Tianzhenosaurus chengi, era a presença de uma grande clava óssea na cauda, usada tanto para defesa quanto em disputas territoriais.

Descrição da descoberta

Os fósseis de Tianzhenosaurus chengi foram encontrados nas camadas do Cretáceo Superior da Formação Huiquanpu, na província de Shanxi. De acordo com o Dr. Qiqin Pan e sua equipe da Universidade Hebei de Geoinformática, o crânio da nova espécie apresentava uma forma baixa e plana, com uma cobertura de placas ósseas irregulares. O osso occipital era arredondado e ligeiramente elevado em relação ao topo do crânio. Essas características o diferenciam de outros anquilossauros, como Tianchisaurus, Shamosaurus, Ankylosaurus e Pinacosaurus.

Conexão com outras descobertas

Tianzhenosaurus chengi foi encontrado no mesmo local que Tianzhenosaurus youngi, outra espécie do mesmo gênero. Isso torna a região de Shanxi um local de grande importância para o estudo da evolução dos anquilossauros.

Relevância científica

A descoberta dessa nova espécie não só amplia nosso conhecimento sobre a diversidade dos Ankylosauridae, mas também lança luz sobre sua evolução, migrações e paleobiogeografia. Segundo os paleontólogos, essa descoberta é um marco no estudo da fauna do período Cretáceo.

O estudo foi publicado na revista Hebei GEO University, destacando a relevância da China como uma região com recursos paleontológicos únicos.

