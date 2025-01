Milhões de anos atrás, macacos cruzaram o Atlântico: uma jornada incrível da natureza

Muito antes de os humanos começarem a navegar pelos mares, a natureza já realizava expedições extraordinárias através dos oceanos. Uma das histórias mais impressionantes é a dos antigos macacos que, flutuando em balsas naturais de vegetação, conseguiram atravessar o Oceano Atlântico.

Photo: commons.wikimedia.org by http://wikitravel.org/en/Special:Contributions/David_Straub, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Cuc.Phuong.Primate.Rehab.center

Uma jornada em balsas de vegetação

Há cerca de 30 a 40 milhões de anos, a América do Sul era um continente isolado, separado da África por um Atlântico com largura de 1.800 a 2.600 quilômetros. Apesar da vastidão do oceano, primatas africanos chegaram às costas da América do Sul.

Essa viagem não foi planejada: tempestades e inundações provavelmente arrastaram esses macacos em pedaços de árvores e vegetação arrancadas do solo. Esses "ecosistemas flutuantes" foram carregados por correntes marítimas e ventos até novas terras.

Fósseis que contam a história

Evidências dessa jornada extraordinária foram encontradas em fósseis de dentes de primatas descobertos na América do Sul. Esses fósseis mostram pelo menos três migrações distintas:

2015: Em Peru, foram encontrados dentes de Perupithecus ucayaliensis, com cerca de 36 milhões de anos.

2020: Descobriram-se fósseis de Ucayalipithecus perdita, datados de 32 milhões de anos atrás.

2023: Na Brasil, identificaram Ashaninkacebus simpsoni, indicando outra onda de migração.

Os dentes desses primatas têm notáveis semelhanças com os de macacos africanos, confirmando uma ligação evolutiva.

A natureza como navegadora

A travessia dos macacos não é o único exemplo de migração natural:

Madagáscar: Lêmures, tenrecs e outros animais chegaram à ilha flutuando em balsas naturais vindas da África.

Lêmures, tenrecs e outros animais chegaram à ilha flutuando em balsas naturais vindas da África. Pinguins: Fósseis mostram que pinguins migraram da Antártida para Austrália, África e América do Sul.

Fósseis mostram que pinguins migraram da Antártida para Austrália, África e América do Sul. Borboletas: Espécies como a painted lady atravessam milhares de quilômetros entre a Europa e a África.

Essas migrações foram impulsionadas por mudanças nos níveis do mar, correntes oceânicas e condições climáticas.

Sobrevivência contra todas as probabilidades

Apesar das chances mínimas de sucesso, os macacos que chegaram à América do Sul encontraram um ambiente com menos predadores e competição. Essas condições permitiram que eles se adaptassem e evoluíssem, eventualmente originando espécies modernas, como macacos-prego, bugios e saguis.

A história dos macacos que cruzaram o Atlântico é uma prova da resiliência e adaptabilidade da vida na natureza. Ela nos lembra como a evolução é moldada por eventos aparentemente impossíveis.