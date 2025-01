Uma nova orquídea encontrada em uma ilha australiana se assemelha a um cupcake

Imagine encontrar uma pequena orquídea em um galho de árvore na floresta. Ela parece familiar, mas algo nela é diferente. Poderia ser uma nova espécie, ainda não descrita pela ciência? Como descobrir?

Photo: Heidi Zimmer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Passo 1: Coletar uma amostra

É permitido levar para casa uma planta rara? Sim, se você é um botânico com permissão para coleta e "casa" significa um herbário.

Foi exatamente isso que fez a Dra. Heidi Zimmer, pesquisadora de orquídeas no Herbário Nacional da Austrália (ANH). Durante uma expedição ao Parque Nacional de Norfolk Island, ela e o colega botânico Dr. Mark Clements, com o apoio da equipe local, identificaram uma pequena orquídea crescendo em um galho. A planta foi enviada ao ANH para estudos posteriores.

Passo 2: Formar uma equipe

A orquídea encontrada foi rapidamente reconhecida como pertencente ao gênero Adelopetalum. No entanto, os cientistas precisavam determinar se era uma espécie já conhecida ou completamente nova. Para isso, Zimmer e Clements se juntaram a outros pesquisadores, incluindo o botânico aposentado David Jones, que anteriormente trabalhou no ANH.

"Este foi um projeto incrivelmente colaborativo, envolvendo cientistas de Lord Howe Island, Norfolk Island e especialistas em taxonomia da Austrália," disse Zimmer.

Passo 3: Comparar com outras espécies

Suspeitar que uma planta é uma nova espécie é apenas o começo de um longo processo. A equipe comparou a orquídea de Norfolk Island com:

espécies descritas em artigos científicos,

cerca de 75.000 amostras de orquídeas no Herbário Nacional da Austrália,

coleções de outros herbários na Austrália e no exterior.

Hoje, muitos herbários estão digitalizando suas coleções, tornando fotos disponíveis online, o que facilita a pesquisa.

Os estudos revelaram que a orquídea conhecida como Adelopetalum argyropus não era uma única espécie, mas sim três espécies distintas distribuídas entre Norfolk Island, Lord Howe Island e a Austrália continental.

"Descobrimos que a espécie de Norfolk Island era diferente porque sua flor não tinha o labelo amarelo — aquela grande 'língua' brilhante," explicou Zimmer.

Passo 4: Nomear a espécie

Quando três espécies diferentes foram identificadas, foi necessário decidir qual delas manteria o nome Adelopetalum argyropus.

De acordo com as regras da taxonomia, o nome fica com a espécie descrita primeiro. Nesse caso, a orquídea de Norfolk Island, mencionada pela primeira vez em 1833, manteve o nome. As outras duas espécies foram nomeadas A. howense (para Lord Howe Island) e A. continentale (para a Austrália continental).

"É lógico que essas espécies se separaram, já que elas não podem cruzar facilmente," acrescentou Zimmer. Provavelmente, as sementes microscópicas e leves das orquídeas foram espalhadas pelo vento.

Passo 5: Descrever a espécie

Nomear uma nova espécie é apenas parte do processo. Os cientistas precisam publicar um artigo em uma revista revisada por pares, detalhando as características botânicas da espécie. Isso inclui fotografias, ilustrações científicas, imagens de microscopia e resultados de DNA.

Na descrição da orquídea de Norfolk Island, publicada em Phytotaxa, consta que seus pseudobulbos são "oblongos a cônicos, medindo 5,0–10,0 × 4,0–6,0 mm, com margens levemente angulares e superfície estriada."

Passo 6: Avaliar os riscos

As orquídeas estão entre as famílias de plantas mais ameaçadas de extinção. Muitas espécies crescem em locais isolados ou têm populações muito pequenas.

"O objetivo de nomear e descrever novas espécies é criar um catálogo de orquídeas australianas para ajudar na sua conservação," afirmou Zimmer. As espécies de Norfolk e Lord Howe Island estão em risco devido ao seu habitat restrito, enquanto a da Austrália continental foi severamente afetada pelos incêndios florestais de 2019–2020.