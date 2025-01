Vermes marinhos gigantes encontrados vivendo sob o fundo do oceano

O oceano sempre fascinou pela sua incrível diversidade de vida. Suas águas abrigam criaturas de todas as formas e tamanhos — desde o delicado plâncton até majestosas baleias. Porém, ocasionalmente, os cientistas encontram algo que desafia nosso entendimento sobre como a vida se adapta a condições extremas.

Photo: nature. com is licensed under public domain Подводные черви

Um labirinto sob a crosta: uma nova descoberta

Durante uma expedição na Cordilheira do Pacífico Leste, uma zona vulcanicamente ativa entre placas tectônicas, os pesquisadores encontraram vermes gigantes em cavidades ocultas sob o fundo do mar. Esses espaços estreitos, anteriormente considerados habitados apenas por microorganismos, foram estudados a bordo do navio de pesquisa Falkor, do Instituto Schmidt Ocean.

Usando um submarino controlado remotamente chamado SuB-astian, a equipe levantou partes da crosta oceânica para investigar o que estava escondido abaixo dela. Os resultados da pesquisa, liderada pelas doutoras Monika Bright e Sabine Gollner, foram publicados na revista Nature Communications.

Vermes gigantes e fontes hidrotermais

Por muito tempo, acreditava-se que apenas micróbios e vírus poderiam habitar a crosta sob fontes hidrotermais. No entanto, esses vermes tubulares gigantes, como o Riftia pachyptila, desafiam essa crença. Esses vermes, que podem atingir até 50 cm de comprimento, sobrevivem graças a bactérias quimiossintéticas que transformam compostos inorgânicos em nutrientes.

Os cientistas descobriram que as cavidades ocultas servem como refúgios naturais para essas criaturas. Comparadas às águas abertas, as temperaturas nesses abrigos são moderadas, em torno de 24 °C, graças à atividade geológica.

"É fascinante como a vida encontra formas de prosperar em condições tão extremas," comentou Sabine Gollner.

Vida na superfície e abaixo dela

O estudo sugere que esses vermes podem navegar por canais subterrâneos, revelando uma rede de vida escondida sob o fundo do mar. Ao remover cuidadosamente partes de rochas vulcânicas, os pesquisadores encontraram bolsões de água contendo vermes tubulares, caracóis e outros organismos.

Para Monika Bright, essa rede oculta é mais do que uma curiosidade. Trata-se de um ecossistema essencial:

"Precisamos proteger não apenas o que está na superfície, mas também o que vive abaixo dela. Ambos são fundamentais para a saúde do ecossistema," afirmou ela.

Por que os vermes oceânicos são importantes?

A principal lição dessa descoberta é o quanto ainda sabemos pouco sobre a vida em locais extremos. Desde a década de 1970, as expedições ao fundo do mar têm revelado formas de vida surpreendentes em fontes hidrotermais. Mas cada nova descoberta traz reviravoltas inesperadas.

A pesquisa das cavidades submersas destaca a importância de proteger esses locais únicos. Essas ecossistemas profundos são particularmente vulneráveis a ameaças como a mineração em alto-mar e atividades industriais que podem prejudicar habitats frágeis.

O futuro das pesquisas

Explorar essas ecossistemas ajuda a expandir nosso entendimento sobre como a vida se adapta a condições aparentemente impossíveis. Tecnologias modernas, como submarinos avançados e sensores mais precisos, permitirão identificar e estudar mais comunidades escondidas sob o fundo do mar.

Essas pesquisas não apenas revelam os segredos do oceano, mas também reforçam a necessidade de cuidar dessas ecossistemas frágeis. Cada descoberta mostra como a vida na Terra é incrivelmente resiliente, encontrando maneiras de sobreviver mesmo nos ambientes mais desafiadores.

O estudo completo foi publicado na revista Nature Communications.