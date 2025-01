Placas tectônicas antigas são encontradas no manto profundo da Terra

Pesquisadores descobriram restos submersos de antigas placas tectônicas escondidos nas profundezas do manto terrestre. Esses restos foram encontrados sob o centro de outras placas continentais, longe das fronteiras tectônicas, de acordo com um novo estudo publicado no jornal Scientific Reports.

Photo: ETH Zurich by Sebastian Noe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Компьютерная модель визуализации материала в нижней мантии

Localização inesperada das placas

Uma dessas placas ocultas foi identificada sob o oeste do Pacífico. Contudo, não há evidências de subducção — o processo geológico no qual uma placa tectônica é empurrada para baixo de outra nas bordas das placas — nessa região. Até agora, restos submersos de placas tectônicas só haviam sido encontrados em zonas de subducção, tornando esta descoberta surpreendente.

O coautor do estudo, Andreas Fichtner, professor de sismologia e física de ondas no ETH Zurich, comparou a descoberta ao uso de uma nova ferramenta médica:

"É como se um médico, que usava ultrassom há anos para examinar artérias, recebesse um novo dispositivo e descobrisse uma artéria em um lugar inesperado. É exatamente assim que nos sentimos com esta descoberta," explicou ele.

A descoberta foi possível graças a modelos de alta resolução do interior da Terra, baseados no comportamento das ondas sísmicas geradas por terremotos.

A composição interna da Terra

A Terra é composta por várias camadas, cada uma com propriedades e composições únicas:

Crosta : A camada mais externa, com espessura entre 15 e 70 km.

: A camada mais externa, com espessura entre 15 e 70 km. Manto : Uma camada semissólida de cerca de 2.900 km de espessura, com temperaturas variando de 1.000 a 3.700°C.

: Uma camada semissólida de cerca de 2.900 km de espessura, com temperaturas variando de 1.000 a 3.700°C. Núcleo externo : Uma camada líquida de ferro e níquel, com espessura de 2.200 km e temperaturas entre 4.500 e 5.500°C.

: Uma camada líquida de ferro e níquel, com espessura de 2.200 km e temperaturas entre 4.500 e 5.500°C. Núcleo interno: Uma esfera sólida de ferro e níquel, com raio de aproximadamente 1.200 km e temperaturas similares à superfície do Sol.

As ondas sísmicas, ao atravessarem essas camadas, refletem e refratam dependendo da densidade e composição dos materiais. Isso permite que os cientistas estudem a estrutura interna do planeta.

O que intriga os cientistas?

Os pesquisadores ainda não sabem exatamente do que são feitas as anomalias detectadas ou como essas placas chegaram ao local atual, especialmente considerando a ausência de zonas de subducção próximas.

"Essa é nossa grande questão. Com o novo modelo de alta resolução, podemos observar essas anomalias por toda parte no manto da Terra, mas não sabemos ao certo o que elas são ou que material está criando os padrões que identificamos," explicou o coautor do estudo, Thomas Schouten.

Os cientistas sugerem que essas estruturas podem ser restos antigos, preservados desde a formação do manto, há cerca de 4 bilhões de anos, ou áreas onde rochas ricas em ferro se acumularam ao longo dos movimentos convectivos do manto.

Futuras pesquisas

Os pesquisadores planejam usar modelos ainda mais avançados para entender melhor a composição e a origem dessas anomalias. Atualmente, os modelos permitem determinar apenas a velocidade das ondas sísmicas, mas para compreender plenamente essas estruturas, será necessário explorar as propriedades dos materiais em maior profundidade.

"Precisamos calcular os parâmetros materiais que poderiam explicar as velocidades observadas das ondas. É um passo importante para desvendar os mistérios do manto terrestre," acrescentou Schouten.