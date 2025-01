As formigas-de-veludo possuem um veneno comparável a um canivete suíço

Poucas criaturas conseguem enfrentar uma formiga-de-veludo e sair ilesas. Esses insetos terrestres, que não são realmente formigas, mas sim vespas parasitas, são conhecidos por suas picadas extremamente dolorosas.

Photo: commons.wikimedia.org by Phiteros, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Orange Velvet Ant

Pesquisadores descobriram recentemente que o veneno dessas vespas não causa dor da mesma forma em todas as espécies. Dependendo da vítima, diferentes componentes do "coquetel" venenoso entram em ação, maximizando os danos. Os resultados desse estudo foram publicados em 6 de janeiro na revista Current Biology.

A poderosa defesa das formigas-de-veludo

As formigas-de-veludo são um dos insetos mais bem protegidos da natureza. Além do veneno potente, elas possuem uma coloração de alerta, odor característico, exoesqueleto extremamente resistente, ferrão longo e até a habilidade de "gritar" quando provocadas. O entomólogo Justin Schmidt descreveu em 2016 a picada de uma formiga-de-veludo como "sentir óleo quente de fritura derramando em toda a sua mão".

Os cientistas descobriram que o veneno dessas vespas afeta não apenas insetos, mas também vertebrados, incluindo mamíferos, répteis, anfíbios e aves. Embora outros animais, como centopeias, também possuam veneno adaptável, é raro um organismo conseguir deter tantas diferentes categorias de predadores.

O estudo do veneno único

Pesquisadores da Universidade de Indiana, liderados por Lydia Borjon, investigaram o veneno das formigas-de-veludo Dasymutilla occidentalis. Inicialmente, eles acreditavam que o veneno atingia alvos moleculares antigos, compartilhados entre várias espécies. No entanto, as descobertas surpreenderam.

A equipe extraiu o veneno e sintetizou 24 peptídeos, principais componentes químicos responsáveis pela dor e destruição celular. Ao testá-los em neurônios de larvas de moscas-das-frutas, eles identificaram que o peptídeo mais abundante, Do6a, causava uma reação específica em insetos, atingindo neurônios sensíveis a estímulos nocivos.

Quando testaram o mesmo veneno sintético em camundongos, o efeito doloroso foi causado por outros dois peptídeos, Do10a e Do13a, que ativaram diferentes tipos de neurônios sensoriais, gerando uma resposta mais ampla.

O enigma evolutivo das formigas-de-veludo

Este estudo demonstrou que o veneno das formigas-de-veludo age de maneiras distintas: em mamíferos, ele utiliza mecanismos generalizados, enquanto em insetos é mais específico. É um dos primeiros estudos a comprovar múltiplos modos de ação em um único veneno.

Apesar da descoberta, o toxicologista Sam Robinson, da Universidade de Queensland, acredita que fenômenos semelhantes podem ser mais comuns do que aparentam. Ele ressalta que há pouco incentivo científico para testar o impacto de venenos em diferentes espécies, especialmente quando o animal em questão é um especialista em predar apenas um tipo de presa.

Por que as formigas-de-veludo possuem tantas armas?

Outro mistério persiste: por que esses insetos têm um arsenal tão extenso? Eles não são predadores agressivos, nem há registros consistentes de predadores que os consumam regularmente. O ecólogo evolucionista Joseph Wilson sugere que o veneno possa ter evoluído para deter algum predador desconhecido, seja no presente ou no passado, ou talvez seja apenas um "acidente feliz" da evolução.

"Como biólogos evolucionistas, buscamos significado por trás dessas adaptações, mas às vezes a evolução segue caminhos misteriosos", afirma Wilson.

Esclarecimentos

Velvet ants (Mutillidae) are a family of more than 7,000 species of wasps whose wingless females resemble large, hairy ants.