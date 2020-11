Angola fortalece o compromisso econômico no âmbito da Covid-19

Luanda, 31 out (Prensa Latina) Com mais de seis mil casos ativos da Covid-19, Angola encerra hoje mais uma semana de esforços governamentais para colocar a economia novamente no caminho certo sem descuidar dos requisitos de saúde devido à pandemia.

Segundo o Presidente da República e líder do partido Movimento Popular pela Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, o país não para apesar dos efeitos da Covid-19 sobre toda a atividade produtiva, incluindo as exportações de petróleo devido à queda dos preços internacionais do petróleo.



Em uma reunião do Comitê Central do MPLA, Lourenço destacou a continuidade dos investimentos a fim de aumentar os bens agrícolas e industriais para assegurar o abastecimento nacional, reduzir as importações e garantir empregos.



Na opinião do político, diferentes projetos estão progredindo com a participação de empresas privadas nacionais e estrangeiras; isto inclui a reativação de indústrias importantes, construídas com dinheiro público e que ficaram paralisadas por anos devido à má administração.



Como no resto do mundo, disse ele, o mercado de trabalho de Angola está passando por uma forte contração devido à Covid-19; não poucas empresas fecharam e outras estão operando com apenas uma parte de sua força de trabalho para cumprir com os regulamentos de saúde.



No entanto, as políticas estatais para estimular o setor empresarial estão ajudando o surgimento de novas unidades de produção industrial para substituir as importações, o que é 'bastante encorajador', disse o líder do MPLA.



Os esforços do poder executivo e do setor empresarial privado para manter e criar empregos 'são visíveis para todos, mas o pleno emprego, disse ele, não é alcançado em tempos de crise econômica e de profunda pandemia global'.



Apesar da situação atual, nos últimos meses, cresceram salas de aula escolares, instalações hospitalares bem equipadas, unidades habitacionais e entidades industriais, disse ele.



Por sua vez, o Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou que realizaria uma pesquisa sobre o impacto do Covid-19 nas pequenas e médias empresas (PMEs).



Com esta iniciativa, como em pesquisas anteriores, o BNA visa obter informações sobre a atividade produtiva e comercial, o que deve contribuir para a tomada de decisões.



As PMEs desta nação africana cobrem um amplo espectro: agricultura, pecuária, caça, silvicultura e pesca, manufatura, construção, transporte e armazenamento, comércio, educação, alojamento e restauração, entre outras áreas.



De acordo com o NTB, é essencial estabelecer mecanismos de monitoramento do sistema financeiro e da atividade econômica, com o objetivo de antecipar e lidar com situações adversas com serenidade e oportunidade no contexto atual.



