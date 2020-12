Cuba no Peru, como há 50 anos, salva vidas

Foto: Ismael Batista

Por: Susana Antón | internet@granma.cu

Para quem mora em Ancash, Arequipa, Moquegua e Ayacucho, Cuba nunca será alheia a eles. Lá os médicos cubanos, por mais de seis meses, lutaram a Covid-19 com o espírito com que há 50 anos outros compatriotas assistiam, nessa mesma geografia, às vítimas de um terremoto.

Foi essa essência humanista que o presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez evocou, em seu discurso de boas-vindas -por videoconferência- à brigada formada por 84 profissionais de saúde que chegaram em 21 de dezembro à Pátria.

«Esta brigada médica cumpriu com rigor e com êxito a missão confiada diante da emergência sanitária provocada pela Covid-19 no país irmão Peru», sublinhou. E recordou que em 1970, depois do terremoto nesse país, ocorreu em toda Cuba. uma campanha de doação voluntária de sangue, da qual também participou o Comandante-em-chefe Fidel Castro.

Ao final do discurso, o presidente expressou a disposição de se reunir com a brigada uma vez encerrado o período de quarentena para discutir as experiências, que «certamente contribuirão para o nosso aprimoramento do enfrentamento à Covid-19».

Esta brigada atuou na primeira linha de contenção da Covid-19, nos postos de saúde, no diagnóstico dos casos e no acompanhamento clínico dos positivos, realizando também intervenções e campanhas médicas, bem como rastreio e descarte da Covid-19 em locais onde muitos residentes nunca haviam sido vistos por um médico.

EM NÚMEROS

BRIGADA MÉDICA NO PERU

115.849 pessoas atendidas

239.720 procedimentos de enfermagem

89 capacitações

217 atividades educativas

Fonte. Minsap

http://www.patrialatina.com.br/cuba-no-peru-como-ha-50-anos-salva-vidas/