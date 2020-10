Bloqueio contra Cuba é vergonhoso e genocida, denunciam na França

Por Waldo Mendiluza Paris, 8 de outubro (Prensa Latina) As associações de solidariedade Cuba Linda e França Cuba repudiaram hoje a intensificação do bloqueio dos Estados Unidos à ilha caribenha, política que qualificaram de vergonhosa e genocida.

Em declarações à Prensa Latina, o presidente de Cuba Linda, Didier Lalande, rejeitou que em tempos de pandemia de Covid-19, Washington aperte o cerco econômico, comercial e financeiro imposto à maior das Antilhas durante 60 anos e insiste em prejudicar o povo cubano.



'Vivemos um período particular, em que o predador Donald Trump dita novas medidas contra Cuba e agrava as dificuldades causadas pelo bloqueio genocida', frisou.



Para Rose-Marie Lou, também integrante da organização criada em 1998, Covid-19 revela a enorme diferença entre o mundo imperialista e capitalista e as nações atacadas por defenderem seu próprio caminho de soberania e independência.



Vemos um governo como os Estados Unidos, que não tem cuidado de seu povo durante a pandemia e aumenta seus ataques a Cuba, um país que apesar do bloqueio e de tanta hostilidade mostra que um mundo melhor é possível com sua solidariedade e cooperação, advertiu.



Por sua vez, o presidente da França Cuba, Didier Philippe, destacou a resistência da ilha às ações de Trump para sufocá-la e condenou a intensificação do cerco do presidente para satisfazer seus interesses eleitorais em vista das eleições de 3 de novembro.



O líder da associação com mais de 50 anos de apoio ao país caribenho disse à Prensa Latina que, em vez de atacar Cuba, Trump deveria dedicar seus esforços e recursos a serviço do povo norte-americano, atingido pela pandemia com mais de 200 mil vítimas. fatal e sete milhões de infecções.



Em relação às próximas eleições nos Estados Unidos, Lalande, Lou e Philippe ratificaram seu apoio à Revolução Cubana e suas lutas, independentemente do resultado nas urnas, embora tenham demonstrado expectativa de que Washington retome a aproximação e o diálogo civilizado com os maiores das Antilhas.



jf / wmr/fav/gdc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=34939&SEO=bloqueio-contra-cuba-e-vergonhoso-e-genocida-denunciam-na-franca