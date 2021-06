África do Sul testa vacina à prova de variantes

Testes com uma nova vacina foram iniciados em Março na África do Sul com uma nova vacina à prova das novas variantes do Covid-19. A Fase I correu bem, agora inicia Fase II.

A vacina, ImmunityBio, é diferente das outras vacinas sendo administradas porque oferece uma resposta mais larga, de acordo com Professor Graeme Meintjes, Vice Presidente do Departamento de Medicina na Universidade da Cidade do Cabo, que acrescenta que o efeito poderia ser mais duradouro e que poderá oferecer mais resistência a outras variantes de Covid-19.

O perito disse ainda que as vacinas sendo administradas hoje produzem uma resposta imuntária contra o espigão do vírus, que sofre mutações, dando origem às novas variantes.

ImmunityBio oeferce duas linhas de defesa porque inclui dois proteinas do vírus, um do neucocapsid do SARS-CoV-2 além do espigão, de acordo com Professor Meintjes. O neurocapsid sofre menos mutações e é por isso mais estavel.

Pravda.Ru

Foto: By Adrian Frith - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=845804