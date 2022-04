Incêndio do cruzador Moskva: Fotos e vídeo emergem

Algumas fotos do cruzador Moskva queimando e afundando da frota russa do Mar Negro apareceram na Internet em 18 de abril de 2022. Acredita-se que as fotos foram tiradas de um navio próximo pouco antes do naufrágio do Moskva. A foto mostra o Moskva afundando para o lado do porto.

A autenticidade das fotografias não foi confirmada. No entanto, o navio em chamas tem uma semelhança marcante com o cruzador Moskva.

O porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, não pôde estimar a autenticidade das fotografias, que supostamente retratam um incêndio a bordo do cruzador Moskva.

As fotos e o vídeo do suposto incêndio a bordo do cruzador russo apareceram na segunda-feira, 18 de abril, em vários canais de Telegramas.

Kremlin viu fotos do incêndio a bordo do cruzador Moskva

Peskov disse que viu as fotos e o vídeo.

"Entretanto, não podemos dizer até que ponto elas são autênticas", disse ele.

O incêndio no cruzador de mísseis Moskva, o navio-bandeira da Frota do Mar Negro da Marinha russa, foi relatado em 14 de abril.

Mais tarde no mesmo dia, o Ministério da Defesa russo relatou que o cruzador Moskva afundou em uma tempestade enquanto era rebocado para reparos no Sevastopol. O navio afundou devido aos danos que ela sofreu "durante o incêndio e a detonação de munição".

Nenhuma informação oficial foi liberada sobre as possíveis vítimas do acidente.

De acordo com o Ministério da Defesa, toda a tripulação do Moskva foi evacuada para outros navios da frota do Mar Negro.

O Kremlin não comentou anteriormente o que aconteceu com os Moskva. Dmitry Peskov apenas disse que era uma prerrogativa do Ministério da Defesa.

Em 16 de abril, o Ministério da Defesa mostrou a reunião com a tripulação do cruzador de mísseis Moskva: o serviço de imprensa do departamento publicou um vídeo da Sevastopol, para onde os marinheiros da marinha foram evacuados.

É digno de nota que o vídeo e as fotos do suposto incêndio no Moskva apareceram o relato Osinttechnical, que analisa os dados abertos sobre as operações militares. O autor das imagens escreveu que não pôde verificar sua autenticidade, "mas este é um cruzador da classe Slava". A foto é datada de 15 de abril, enquanto a morte do cruzador foi anunciada oficialmente na noite de 14 de abril.

O cruzador de mísseis Moskva, com um deslocamento de 11.300 toneladas, é o navio-bandeira da Frota do Mar Negro da Marinha russa. Ela foi construída na fábrica de construção naval Nikolaev com o nome de 61 Comunas e colocada em serviço em 30 de janeiro de 1983 com o nome de Slava. Em 1996, o cruzador foi rebatizado como Moskva. O armamento principal do navio são 16 lançadores de mísseis supersônicos anti-navio P-1000 Vulkan.