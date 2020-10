Julgamento histórico pode definir o futuro das Terras Indígenas do Bras

Julgamento histórico pode definir o futuro das Terras Indígenas do Brasil

Processo é considerado um dos mais importantes para os povos originários desde a Constituição de 1988

Marcado para o dia 28/10/2020, o julgamento foi adiado pelo presidente do STF, Luiz Fux, nesta quinta (22/10), e ainda não há uma nova data para a análise do processo. Informaremos a data assim que ela for definida

Brasília, 22 de outubro de 2020 - O Supremo Tribunal Federal (STF) pode iniciar, em breve, o julgamento que definirá os rumos das demarcações das Terras Indígenas no Brasil. O que está em jogo é o reconhecimento ou a negação do direito mais fundamental aos povos indígenas: o direito à terra.

Há duas teses em disputa: de um lado, a chamada "teoria do indigenato", que reconhece o direito territorial dos povos indígenas como "originário", segundo os termos da Constituição; do outro lado, está uma proposta que restringe os direitos desses povos às suas terras ao reinterpretar a Constituição com base na tese do chamado 'marco temporal'. Nessa interpretação, defendida por ruralistas, os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição, ou que, nessa data, estivessem sob disputa física ou judicial comprovada.

Entenda o caso

Tramita no STF um pedido de reintegração de posse (Recurso Extraordinário 1.017.365) movido pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (Farma) contra a Fundação Nacional do Índio (Funai) e indígenas do povo Xokleng, envolvendo a Terra Indígena Ibirama-Laklanõ, área reivindicada e já identificada como parte de seu território tradicional, também habitado por populações Guarani e Kaingang.

O Recurso teve a repercussão geral reconhecida pelo plenário do STF em 2019. Isso significa que o que for julgado nesse caso servirá para fixar uma tese para todos os casos envolvendo demarcações de terras indígenas, em todas as instâncias do judiciário.

O que está em jogo?

Por isso, a decisão da Suprema Corte irá impactar o futuro de centenas de populações indígenas, já que a aplicação do marco temporal pode dificultar ainda mais as demarcações, indispensáveis à sobrevivência desses povos, à pacificação de conflitos territoriais históricos, além de coibir a violência resultante de invasões e atividades ilícitas, como grilagem de terras, garimpo e extração madeireira.

A existência dos povos indígenas isolados também estará ainda mais ameaçada caso a votação seja favorável à tese do marco temporal. Isso porque, por seu modo de vida nômade e avesso ao contato, é impossível comprovar a presença desses grupos em 5 de outubro de 1988 nas terras que hoje habitam ou que estivessem reivindicando formalmente o reconhecimento de seus territórios. O Estado brasileiro até hoje não conseguiu confirmar exatamente quantos são e onde estão essas comunidades especialmente vulneráveis.

Na avaliação de indigenistas, juristas, lideranças indígenas e do Ministério Público Federal (MPF), o marco temporal é uma tese perversa, pois legaliza e legitima as violências a que os povos foram submetidos até a promulgação da Constituição de 1988, em especial durante a Ditadura Militar.

"O Poder Judiciário está sendo conclamado a estabelecer o fim das violências, dos descumprimentos reiterados das Constituições, dos vilipêndios dos poderes da República contra os povos indígenas", critica a advogada do ISA Juliana de Paula Batista. "O importante, agora, é identificar o território de ocupação tradicional de cada povo indígena e proceder a sua demarcação. Só assim quitaremos nossa dívida histórica e finalmente serão garantidos aos povos indígenas paz, dignidade e Justiça", completa.

"Essa posição [do marco temporal] ainda ignora o fato de que, até 1988, os povos indígenas eram tutelados pelo Estado e não tinham autonomia para lutar, judicialmente, por seus direitos. É por esse motivo que o mote para a campanha de mobilização indígena para derrubar a tese do marco temporal é: "Nossa história não começa em 1988", explica Rafael Modesto, advogado do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

O julgamento foi colocado em pauta pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, e será realizado de forma telepresencial, devido a pandemia do novo coronavírus. As partes terão até 15 minutos para se manifestar, já os amici curiae ("amigos da corte") terão ao todo, 30 minutos para sustentação oral.

Serviço

O quê? Julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral do povo Xokleng

Quando? Previsto para o dia 28/10 - a partir das 14h (hora de Brasília)

Por onde assistir ao julgamento: TV Justiça e redes da @apiboficial

Mobilização Nacional Indígena (MNI)

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/julgamento-historico-pode-definir-o-futuro-das-terras-indigenas-do-brasil