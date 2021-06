Washington finalmente decidiu sobre o "pior resultado" da história do Nord Stream 2. Como disse o secretário de Estado americano Anthony Blinken, os americanos temem o "envenenamento" das relações com os alemães.

Anthony Blinken

"O pior resultado possível, do nosso ponto de vista: a construção do gasoduto está concluída, as relações com a Alemanha estão envenenadas, não há incentivo para a Alemanha se sentar à mesa de negociações", disse Blinken.

Nos Estados Unidos, eles decidiram sobre o "pior resultado". Qual é o "pior resultado" para a Rússia? Comentário aos repórteres do Pravda. Ru foi fornecido por Andrey Kortunov, Diretor Geral do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia (RSDM).

Perdeu a batalha, mas não a guerra: os Estados Unidos não renunciarão?

"Parece-me que o" pior resultado "para a Rússia é que mesmo que as sanções contra os participantes alemães no projeto Nord Stream 2 sejam suspensas, isso não significa que os Estados Unidos se resignaram à inevitabilidade da conclusão do projeto", diz Kortunov.

Pravda.Ru