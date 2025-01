Nigéria se torna o nono país parceiro do Brics

A República Federal da Nigéria foi anunciada como o mais novo país parceiro do Brics, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira (17) pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Com isso, o bloco diplomático agora conta com nove países parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e, agora, Nigéria.

Nigéria: potência africana no Brics

Localizada na costa ocidental da África, a Nigéria é o país mais populoso do continente e o sexto do mundo, com mais de 220 milhões de habitantes. Além disso, é uma potência econômica regional, estando entre os 30 maiores PIBs globais.

O país também é conhecido por sua riqueza em recursos naturais, especialmente petróleo e gás natural, que desempenham papel estratégico no mercado global. Desde os anos 1970, a Nigéria integra a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), contribuindo para a definição dos preços da commodity.

A Nigéria possui profundas ligações culturais e históricas com o Brasil, o que reforça sua importância estratégica no contexto do Brics.

O que é o Brics?

O Brics é um bloco formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia e China, a partir de um acrônimo criado pelo economista Jim O’Neill em 2001. Em 2010, a África do Sul se uniu ao grupo, adicionando o "S" ao nome original.

Desde agosto de 2023, o bloco expandiu significativamente, incorporando como membros titulares Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Em janeiro de 2025, o Brasil anunciou a adesão da Indonésia como membro titular.

Atualmente, o Brasil ocupa a presidência rotativa do Brics, e em julho deste ano está programada a reunião de líderes do bloco no Rio de Janeiro.

A integração da Nigéria no Brics

Segundo nota oficial do Itamaraty, a Nigéria possui interesses convergentes com os demais membros do Brics, atuando de forma ativa para:

Fortalecer a cooperação do Sul Global.

Reformar a governança global, tema prioritário da presidência brasileira.

A inclusão da Nigéria reforça a importância do continente africano no cenário global e destaca o papel estratégico do Brics em ampliar sua influência para além de seus membros titulares.