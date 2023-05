Rússia atinge alvos militares na estação ferroviária de Kramatorsk

Your browser does not support the audio element. Mundo

Unidades de foguetes e artilharia do grupo de forças do Sul da Rússia atingiram a estação ferroviária de Kramatorsk, em Kramatorsk, disse o chefe do centro de imprensa do grupo, Vadim Astafiev, segundo a TASS.

Photo: mil.ru

Os lançadores múltiplos de foguetes Tornado-S na direção de Soledar-Bakhmut destruíram um vagão com munições, disse o oficial.

Aeronaves militares do grupo do Centro das Forças Armadas da Rússia atacaram oito redutos de tropas ucranianas na direção de Krasny-Lyman, disse Alexander Savchuk, chefe da assessoria de imprensa do grupo do Centro.

O grupo atingiu cerca de 170 alvos na direção, incluindo áreas onde o poder de fogo e a mão de obra do inimigo estavam concentrados.