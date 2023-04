Duas razões pelas quais a Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia

Your browser does not support the audio element. Mundo

Há duas razões pelas quais a Rússia iniciou sua operação militar especial na Ucrânia. A primeira razão é que a Ucrânia estava tentando aderir à OTAN e os Estados Unidos mantiveram aberta a possibilidade de a Ucrânia aderir à OTAN. Isto significaria a colocação de mísseis nucleares na Ucrânia (pelos EUA) apontando para a Rússia, que, por boas razões, a Rússia via como uma ameaça. Por razões óbvias, a Rússia não vai esperar que a Ucrânia se torne uma parte da OTAN antes de atacar. Isso significaria uma guerra com todos os países da OTAN, incluindo os Estados Unidos.

Aqueles que argumentam que a OTAN é estritamente defensiva não têm uma perna para se manterem de pé. A OTAN foi usada ofensivamente contra a Líbia para derrubar Muammar Gaddafi. E algo defensivo pode ser rapidamente desestabilizado. Se a Ucrânia se tornar parte da OTAN, os elementos anti-russos na Ucrânia, e existem muitos deles, podem facilmente ser encorajados a assediar a Rússia sem medo, porque a OTAN os protege.

Em segundo lugar, a Rússia queria proteger a maioria da população russa nas regiões de Donbass e Leste da Ucrânia porque esses russos foram discriminados pelo governo ucraniano. É por isso que a Rússia anexou (por consentimento da maioria da população) certos territórios ucranianos orientais.

A Rússia não está toda interessada em conquistar a França, a Alemanha e o resto da Europa. Por que a Rússia iria querer a dor de cabeça colossal e custar (tanto vidas quanto dinheiro) tentando conquistar e controlar toda a Europa? Na verdade, a Rússia não está nem mesmo interessada em ocupar toda a Ucrânia. A Rússia também não quer essa dor de cabeça e o custo. A Rússia só quer ter certeza de que a Ucrânia não seja usada pela OTAN como base para apontar mísseis nucleares para Moscou e que a maioria da população russa na Ucrânia Oriental não seja mais discriminada e oprimida pelo governo ucraniano.

Os Estados Unidos prometeram verbalmente à Rússia que não iria expandir a OTAN para o leste, e os EUA (como sempre fizeram) quebrou sua promessa. O governo dos EUA (não o povo) está sempre interessado em fazer guerra porque é um grande gerador de dinheiro para as corporações americanas que fabricam e fabricam armas e estas corporações dão muito dinheiro aos políticos e suas campanhas, e também dão regalias muito caras a estes políticos e até prometem uma boa aposentadoria para eles quando saírem da política. Os tribunais dos EUA decidiram que dar tal dinheiro e benefícios aos políticos pelas corporações americanas é constitucional. Os tribunais dos EUA determinaram que fazer lobby com políticos (dando-lhes dinheiro, presentes, regalias) é uma forma protegida de liberdade de expressão.

O ex-presidente Eisenhower, pouco antes de deixar o cargo, avisou os Estados Unidos em um discurso na televisão (See Youtube) sobre o complexo militar-industrial americano, que estava interessado na guerra para obter enormes lucros. Essa era a verdadeira razão por trás da Guerra do Vietnã. Sim, havia conflitos e guerras em que os EUA estavam certos para se envolver, mas não é o caso dos EUA ao lado da Ucrânia contra a Rússia.

Se os Estados Unidos tivessem simplesmente prometido não votar pela adesão da Ucrânia à OTAN, não estaríamos hoje vendo este conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. Na verdade, se Zelensky da Ucrânia prometesse hoje não aderir à OTAN, muito provavelmente a guerra terminaria. Mas, infelizmente, os Estados Unidos e Zelensky da Ucrânia têm fome e sede de ter uma vantagem sobre a Rússia e não farão tal promessa.

O presidente Zelensky da Ucrânia não se importa com a vida americana e ocidental. Ele quer que corramos o risco de entrar em guerra diretamente com a Rússia, o que poderia facilmente levar a uma guerra nuclear devastadora entre a Rússia e os Estados Unidos. Novamente, Zelensky poderia facilmente ter evitado a guerra com a Rússia simplesmente não concordando em aderir à OTAN.

A OTAN não é mais necessária. A Rússia não é a antiga União Soviética comunista. A Rússia não é mais um país oficialmente ateu. A Rússia tem uma economia de mercado livre onde os russos podem possuir e operar negócios privados. A Rússia não é uma ameaça para os EUA, mas os EUA estão se tornando uma ameaça para a Rússia ao insistirem na expansão da OTAN, o que a Rússia vê com razão como uma ameaça.

Os Estados Unidos são os culpados por este conflito e há importantes pensadores e analistas americanos que concordam com esta declaração.

*O autor, Babu G. Ranganathan, tem seu B.A. com concentrações em teologia/biologia e foi reconhecido por seus escritos sobre religião e ciência na 24ª edição do Marquês "Who's Who in the East". Leia o popular artigo do autor na Internet, "The Natural Limits to Evolution" (Os Limites Naturais à Evolução) em Medium dot com.