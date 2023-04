Roupa de cama com aroma fresco: como se livrar dos odores desagradáveis

Para evitar que sua roupa de cama desenvolva um odor desagradável, é importante seguir algumas recomendações. Primeiro, é melhor não guardar sua roupa de cama em um guarda-roupa com sapatos. Em segundo lugar, evite colocá-la em uma prateleira úmida. Também é melhor não guardar seus conjuntos em locais onde haja acúmulo de poeira.

Se as fronhas e os lençóis tiverem adquirido um odor fétido, tente usar bicarbonato de sódio e vinagre como ajuda.

Como relatado pela Yoki.Ru, 250 gramas de bicarbonato de sódio adicionado ao compartimento de detergente de sua máquina de lavar removerá não apenas odores desagradáveis, mas também manchas teimosas.

O vinagre pode ser usado como um suplemento ao detergente. Basta despejar cerca de 50 ml da solução no compartimento e lavar as roupas, selecionando o modo desejado.

Vale notar que pode haver um cheiro de vinagre persistente na lavanderia. Para removê-lo, deixe as roupas secarem do lado de fora e não as dobre até que o aroma se esgote completamente.