As forças ucranianas explodem quatro edifícios altos enquanto se retiram de Bakhmut

Your browser does not support the audio element. Mundo

As Forças Armadas da Ucrânia explodiram quatro blocos de apartamentos de nove andares quando estavam se retirando do assentamento de Tsvetmet nos arredores de Bakhmut (o nome russo da cidade é Artemovsk).

O incidente ocorreu há dois dias, a TASS informa com referência às autoridades da República Popular de Donetsk.

"Pelo menos 20 pessoas estavam escondidas nos porões dos prédios, incluindo três crianças. Todas foram mortas", disse a fonte à agência.

Yan Gagin, um conselheiro do chefe interino do DPR, disse anteriormente que as forças russas iriam assumir o controle de Bakhmut em um futuro próximo. As forças russas já controlam cerca de 90% da cidade, acrescentou ele. As batalhas por Bakhmut duram até oito meses.