Para a qualidade do sangue e a saúde do homem: quais vegetais precisam ser cozidos

Margarita Koroleva, professora da Agência Federal Médica e Biológica da Rússia, doutora em ciências médicas e dietista, compartilhou suas recomendações sobre a maneira de cozinhar legumes para obter o melhor deles.

Alguns legumes devem ser cozidos para extrair o máximo de nutrientes possível. Por exemplo, as cenouras cozidas são melhor absorvidas pelo corpo do que as cruas, o que nos permite obter mais vitamina A deste vegetal. Quando o tomate e o pimentão vermelho são processados termicamente, o licopeno, um maravilhoso antioxidante altamente benéfico para a saúde dos tecidos e do sangue, é ativado e melhor absorvido pelo organismo.

O especialista também aconselhou as pessoas com problemas digestivos a consumir nabo e rabanete cozidos, pois seus nutrientes são melhor digeridos pelo corpo humano se esses vegetais forem cozidos.

Alguns vegetais, como brócolis e beterraba, contêm substâncias tóxicas, e é melhor cozinhá-los antes do consumo.