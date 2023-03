O NewsGuard da CIA decide controlar a mídia global Internet

Não nos ocorreu sequer que uma organização pouco conhecida pudesse assumir o trabalho de um procurador para interrogar pessoas, empresas, meios de comunicação de massa e depois pronunciar um veredicto exigindo mecanismos de busca, proprietários de navegadores e geradores de notícias deveriam aplicá-lo.

Acontece, porém, que existe uma organização desse tipo. Ela se chama NewsGuard. Ela emprega um número bastante grande de jornalistas pouco conhecidos e muito provavelmente desfruta do apoio financeiro dos serviços de inteligência dos EUA.

Nós do Pravda. Ru descrevemos anteriormente como esta organização nos posicionou em seus relatórios. Também indicamos que esta empresa bombardeia todas as estruturas do Google com e-mails exigindo que elas baixem a classificação ou neguem a monetização, etc. Os métodos que a NewsGuard utiliza em seu trabalho no espaço de informação global serão tema de um artigo separado que vamos publicar esta semana. Por enquanto, estamos publicando as respostas que o Pravda. Ru editora-chefe Inna Novikova deu às perguntas da NewsGuard.

Decidimos fazer isto por duas razões:

Quando a Sra. Novikova estava tomando a decisão de responder às perguntas de uma empresa pouco conhecida no mercado de informação russo, ela esperava que a NewsGuard, como foi prometido na correspondência por e-mail, publicasse os comentários de um meio de comunicação russo nas páginas de seu site;

De modo geral, nossos comentários contêm a essência dos princípios que o Pravda. Ru é guiado em nossa política editorial.



O texto está estruturado de acordo com as perguntas que recebemos em um e-mail de Eva Maitland, funcionária da NewsGuard (as perguntas estão em itálico).

Sobre a "bomba suja" e as armas nucleares

"Descobrimos que o site publicou recentemente informações falsas que adiantam as opiniões do Kremlin sobre a guerra na Ucrânia. Por exemplo, um artigo de fevereiro de 2023 intitulado "Anglo-Saxões preparam a vitória da Ucrânia através de duas provocações em larga escala", sem qualquer crítica, o Kremlin afirma que a Ucrânia está se preparando para usar uma "bomba suja", um explosivo convencional que contém material radioativo. O artigo afirmava: "No final de outubro, Igor Kirillov, o chefe das forças de defesa de radiação, química e biológica das Forças Armadas russas, disse que o trabalho para a criação de uma bomba "suja" na Ucrânia estava em sua fase final".

"Na verdade, não há provas de que a Ucrânia esteja preparando uma "bomba suja". A Ucrânia - que desistiu de suas armas nucleares após a queda da União Soviética em 1991 - não tem materiais suficientes nem capacidade tecnológica para construir uma bomba nuclear, de acordo com o Departamento de Defesa dos EUA e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão de vigilância nuclear da ONU. De fato, a AIEA informou em novembro de 2022 que não havia detectado nenhuma "atividade nuclear não declarada" na Ucrânia.

"As armas nucleares são comumente fabricadas usando urânio ou plutônio altamente enriquecido, ou uma combinação dos dois. De acordo com uma ficha de junho de 2022 emitida pelo Departamento de Defesa dos EUA, a pequena quantidade de urânio altamente enriquecido que permanece na Ucrânia "está bem abaixo da quantidade necessária para produzir um dispositivo nuclear", e "destina-se a propósitos científicos específicos".

Uma "bomba suja" é como um recipiente no qual materiais radioativos são coletados. Estes podem ser resíduos nucleares ou substâncias radioativas de grau militar.

Uma bomba como esta é ativada pelo detonador. Uma detonação ocorre, e uma nuvem radioativa cobre uma área de vários quilômetros quadrados. Quando tal bomba explode, são as substâncias radioativas em vez de uma explosão em si que causam a maior parte dos danos à medida que são pulverizados sobre uma grande área. A radiação polui tudo ao redor. A contaminação radioativa e a doença por radiação ameaçam todos os seres vivos na área afetada.

Uma bomba nuclear é um dispositivo muito mais complexo que se baseia na geração de uma reação de fissão nuclear descontrolada. Ela requer um material físsil altamente purificado (urânio-235 ou plutônio-239). Quando uma bomba nuclear detona, o explosivo desencadeia uma reação nuclear que libera enormes quantidades de energia. Uma bomba nuclear pode destruir uma cidade inteira. Você e eu sabemos disso pelos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, nos quais os Estados Unidos lançaram bombas de Little Boy e Fat Man.

Se falarmos de uma "bomba suja" e dos componentes necessários para ela, há o suficiente deles na Ucrânia. Eles podem ser obtidos em primeiro lugar em instalações de armazenamento de resíduos nucleares de usinas de energia nuclear.

Portanto, ao fazer a pergunta, você foi mal informado sobre a essência do assunto. Eu selecionei três links sobre o assunto para você da BBC, Mental Floss e TermoFisher Scientific.

Não sei até que ponto estas publicações são confiáveis para você, mas elas não são russas, mas websites britânicos e americanos. Você pode procurar mais informações em outras fontes no Google, por exemplo, "diferença entre bomba suja e arma nuclear".

Outros exemplos de falsas afirmações do NewsGuard sobre o Pravda. Ru

Vejamos outras reivindicações falsas do NewsGuard sobre o Pravda. Ru:

Co-fundadores do recurso, referindo-se aos analistas da NewsGuard, não fornecendo hiperlinks e assim enganando seus assinantes, escrevem sobre o Pravda.

Os EUA estão desenvolvendo armas biológicas para serem usadas contra os russos étnicos.

Foi o Pravda. Ru que o inventou? Não: nossa publicação indicou os redatores - Vladimir Putin e Franz Klintsevich. As publicações americanas citam os presidentes americanos de maneira diferente?

Por que a NewsGuard não disse, neste caso, que o Pravda. Ru não o inventou? O Pravda. Ru se referiu a uma transmissão da FoxNews na qual Candace Owens fez esta declaração no programa Tucker Carlson?

Acontece que o NewsGuard chama de falsos os materiais que contêm links para a fonte de informação (quer seus patrocinadores gostem ou não). Isto é propaganda típica, desinformação típica.

Além disso, é um dos fundadores da NewsGuard, Steven Brill, que faz tais avaliações. Parece que o Sr. Brill esteve relacionado à jurisprudência em um ponto de sua carreira jornalística. Que tipo de jurisprudência é essa, se ela favorece a mentira? Podemos falar de decência pessoal aqui?

Steven conta com o apoio de Gordon Crovitz, outro co-fundador da NewsGuard, que foi abertamente criticado no passado por espalhar mentiras no The Wall Street Journal.

Eva, seus chefes são mentirosos profissionais e caluniadores. Se você está interessado na abertura e transparência do jornalismo, se esta é sua vocação - para entender a transparência da mídia e da informação, como você pode trabalhar com essas pessoas?

Sobre "linguagem de opinião" e texto específico

"Descobrimos que o site mistura regularmente declarações de opinião em histórias de notícias. Por exemplo, um artigo de fevereiro de 2023 intitulado "Por que é cedo demais para Putin apertar o botão vermelho?" declarou: "Com toda a vontade do mundo, a Ucrânia não será capaz de causar tal dano global à Federação Russa, nem mesmo com a ajuda da OTAN. É desnecessário dizer que a OTAN não está interessada em estar diretamente envolvida no conflito. A aliança está francamente determinada a lucrar o máximo possível com o conflito ucraniano, travar uma guerra "até o último ucraniano" e sair-se bem". Por favor, você poderia comentar por que o site inclui linguagem de opinião em artigos não rotulados como opinião"?

Aqui a pergunta é principalmente sobre uma diferença nas abordagens jornalísticas. Vamos fazer uma abordagem rotunda sobre o assunto.

O jornalismo russo remonta ao século XVII. Acredita-se legitimamente que seu pai fundador seja o Arcipreste Avvakum, o autor de "A Vida do Arcipreste Avvakum". É pouco provável que você saiba algo sobre ele, pois o jornalismo russo não faz parte dos cursos educacionais nas faculdades de jornalismo dos EUA, embora as universidades russas tenham cursos de jornalismo americano. Surpreendentemente, a primeira diretriz russa que definiu o jornalista foi uma oposicionista. Um dos primeiros jornais foi "The Chimes About All Sorts of News" (1676).

Nos Estados Unidos, o jornalismo nasceu não muito mais tarde, em 1690, com Benjamin Harris sendo seu pai fundador. O primeiro jornal de sucesso, The Boston News-Letter, foi publicado em 1704. Foi indicado no jornal que foi "Publicado pela Autoridade".

Em ambos os casos, estas eram principalmente publicações políticas com notícias factuais. Enquanto se desenvolvia, o jornalismo americano veio para separar fatos e opiniões, enquanto o jornalismo russo permaneceu principalmente um jornalismo de opiniões. Se materiais no Pravda. Ru forem publicados com /news na Url, então isto é obviamente notícia. As notícias são publicadas em um bloco separado, destacado pelo título "Notícias". Como regra, os artigos de notícias têm três ou quatro parágrafos. Se você está familiarizado com jornalismo, você provavelmente deveria saber pelo menos um pouco sobre seus gêneros.

Quando você faz uma pergunta sobre a publicação Por que é muito cedo para Putin apertar o botão vermelho?, posso dizer que sim:

Se um artigo no Pravda. Ru for publicado indicando o autor fora da seção de notícias, isto significa que este é um artigo do autor que contém conclusões deste autor específico; O artigo que você mencionou é baseado em fontes específicas - mensagens em canais de Telegramas Ucranianos. Em outras palavras, as conclusões do autor são baseadas em provas reais de testemunhas oculares; Lyuba Lulko é uma autora bem conhecida, um Pravda. Ru observer, que tem audiências significativas tanto na versão russa quanto na inglesa do Pravda. Ru. Muitos seguem seus artigos e podemos ver isso nas estatísticas da publicação.

Você pode me explicar o que você quer dizer com linguagem de opinião neste artigo em particular? O que é que ainda não está claro para você como jornalista experiente, nas declarações citadas? Poderíamos explicar, como temos feito repetidamente em aulas com estudantes de departamentos jornalísticos, os princípios da estrutura do trabalho jornalístico, a aplicação das leis da lógica e o desenvolvimento das declarações. Estamos prontos para fazer isso gratuitamente para fornecer assistência educacional.

Portanto, nossas opiniões sobre o uso do rótulo "opinião" diferem, com base em nossas tradições de jornalismo. Ao mesmo tempo, observe que o Pravda. Ru se refere a fontes, enquanto que seu recurso, que dá avaliações aos meios de comunicação em transparência, não é transparente em suas avaliações. Em nossa opinião, o NewsGuard é um recurso de propaganda aberta que tem pouco a ver com credibilidade no jornalismo, como mostrei acima com exemplos de conclusões sobre o Pravda. Ru feitas pelos fundadores de seu recurso.

Em uma breve excursão à história do jornalismo na Rússia e nos Estados Unidos, descobrimos que ela apareceu pelo menos meio século antes na Rússia. Você acha que os colegas dos EUA têm o direito de nos impor seus próprios padrões para que esqueçamos as tradições do jornalismo russo e, em vez disso, atendamos aos padrões americanos? É muito autoconfiante e até um tanto ridículo não respeitar as culturas e identidades de outros povos, não acha?

Sobre os dados de propriedade

"English.Pravda.ru revela sua propriedade e liderança editorial em sua página de Política de Privacidade. Nós nos perguntamos se esta informação é divulgada em qualquer outro lugar do site, talvez uma seção do site onde um usuário possa ter mais probabilidade de procurar, como na página Sobre? Notamos que a página Sobre tem uma seção "propriedade", mas que isto não revela a propriedade do site. Você poderia comentar sobre isso"?

Você está certo aqui, eles não foram indicados na íntegra, mas apenas porque a versão em inglês não é a principal para nós. Em primeiro lugar, trabalhamos para nosso público de língua russa. Isto pode ser visto no número de materiais publicados. Em fevereiro, publicamos 25 artigos e 126 notícias na versão em inglês do Pravda. Ru, enquanto a versão russa trazia 273 artigos e 4.916 artigos de notícias.

Os dados de propriedade estão disponíveis na versão russa há muito tempo.

Obrigado por nos apontar isto. Incluímos as informações que faltam para a página em inglês de acordo.

O proprietário da publicação é Vadim Gorshenin, um jornalista soviético e russo que iniciou sua carreira profissional no jornal em 1983 (este ano marca seu aniversário profissional - 40 anos no jornalismo).

Ele esteve envolvido em atividades de direitos humanos, presidiu por três anos a Comissão de Supervisão Pública da cidade de Moscou (a organização exerce controle sobre a observância dos direitos dos prisioneiros).

Ao servir um membro da comissão, o Sr. Gorshenin iniciou e realizou o seguinte:

a implementação da telemedicina nos centros de detenção pré-julgamento em Moscou, que depois se espalhou por muitas regiões da Rússia;

contra o pano de fundo da escassez de lugares para reuniões entre advogados e os sob investigação, ele insistiu em implementar suas reuniões à revelia através de uma conexão fechada à Internet. Como resultado, longas filas de advogados nos centros de detenção pré-julgamento em Moscou se tornaram mais curtas.



No artigo acima mencionado, os co-fundadores da NewsGuard escrevem sobre o Pravda. A filiação de Ru a um aliado político de Vladimir Putin. Ou seja, eles sabem perfeitamente quem é o proprietário de nossa publicação. Eu disse isto a Vadim Gorshenin. Ele riu:

"Um verdadeiro jornalista, mesmo um apoiador do governo, permanece sempre em oposição ao governo em alguns assuntos. É assim que o Pravda. Ru tem se comportado assim nos últimos anos. Criticámos as reformas previdenciárias e fiscais. Esse era um ponto de vista de nossos jornalistas, e eles o expressaram livremente. "No entanto, se o ambiente quase jornalístico americano se refere a mim como o aliado político de Putin, então fico feliz em ser um aliado do presidente, que escreve e edita seus próprios discursos, que pode ficar quatro horas em reuniões ao vivo com jornalistas, e que não aperta a mão com ar, cai no ar e tenta chamar publicamente as pessoas mortas para pedir sua opinião. Estou orgulhoso que a Rússia tenha um presidente capaz, que pensa, que não lê de um teleponto o que os assistentes escrevem para ele, que não esquece os nomes dos países e os nomes de seus interlocutores".

Pravda.Ru e autoridades

É claro que havia um senão na pergunta sobre os dados de propriedade: é o Pravda. A suposta conexão de Ru com o Kremlin e as autoridades que você tinha em mente. Em sua nota já mencionada, seus chefes indicaram que o Pravda. Ru era uma publicação pró-Kremlin.

No entanto, o Pravda. Ru tem sido sujeito a várias multas administrativas ridículas (em nossa opinião) durante os últimos anos. As multas vieram de Roskomnadzor (a agência governamental que regulamenta a mídia na Rússia). Uma delas (você não vai acreditar!) foi imposta por recontar as notícias da agência de informação do governo. No ano passado, não fomos capazes de mudar oficialmente o fundador do Pravda. Ru da OOO Technomedia (que pertence a Vadim Gorshenin) para o próprio Vadim Gorshenin por nove meses. Se alguém acredita que as publicações que estão próximas às autoridades podem ter tais problemas, então ele ou ela está profundamente enganado.

Também vale a pena perguntar se uma publicação próxima às autoridades poderia publicar este artigo do falecido senador John McCain que criticou explicitamente Vladimir Putin nele.

Fizemos isto porque era o diálogo entre políticos, seus argumentos e opiniões que eram importantes para o Pravda. Ru, em primeiro lugar.

Deixe-me fazer-lhe uma pergunta contrária: com que freqüência, onde e até que ponto os líderes de seu recurso, incluindo os co-fundadores, criticaram o Presidente dos EUA, o governo, os serviços de inteligência dos EUA para operações militares no Iraque, Líbia, Iugoslávia, Vietnã, e outros países do mundo? Ao mostrar sua incompetência em definir coisas como "bomba suja" e armas nucleares, quantas vezes e onde os co-fundadores da NewsGuard criticaram as autoridades norte-americanas por usar bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki?

Você pode querer fazer uma pergunta sobre nossa posição sobre a crise ucraniana.

É fácil de responder. A partir de 2014, muitos Pravda. Os correspondentes em ruínas viviam nas regiões de Donetsk e Luhansk com foguetes e cartuchos de artilharia voando acima de suas cabeças enquanto as autoridades ucranianas matavam seus amigos e entes queridos. As autoridades ucranianas mantiveram uma de nossas correspondentes, uma jovem mulher, refém por um período significativo de tempo.

Escrevemos sobre isso em nossas páginas, mas nenhuma publicação ocidental nos apoiou, nem mesmo por solidariedade profissional.

Mais uma pergunta para você, Eva:

NewsGuard, como pode ser visto nas biografias publicadas em seu site, tem muitos jornalistas que trabalharam em diferentes publicações. Alguém deles publicou um artigo de notícia, um artigo, um comentário sobre as autoridades de Kyiv bombardeando seus próprios cidadãos nas regiões de Luhansk e Donetsk? Publicaram alguma coisa sobre o assunto pelo menos uma vez entre 2014 e 2022?

Talvez o atual conflito ucraniano tenha começado, entre outras coisas, por causa da imprensa ocidental que estava assumindo tal posição? Se nossos colegas americanos e europeus tivessem relatado os eventos que estavam acontecendo nas regiões de Luhansk e Donetsk, então, assim como fazem agora sobre o conflito ucraniano, talvez a operação militar russa na Ucrânia não tivesse acontecido? A imprensa ocidental, apesar de sua influência sobre a opinião pública, não quis aproveitar o possível "lobbyismo pela paz" então.

Sobre os negócios da versão em inglês do Pravda. Ru

Para nós, a publicação desta versão não é um negócio, pois opera sem trazer lucro.

A versão em inglês é atualmente editada por Dmitry Sudakov, que trabalha conosco há muitos anos. Ele navega nos artigos da página russa do Pravda. Ru que parecem mais interessantes para o público estrangeiro (de sua perspectiva) antes de serem traduzidos e adaptados para leitores de língua inglesa. Em seu trabalho, ele tenta transmitir as posições tanto das autoridades russas quanto do povo russo ao público estrangeiro.

Sobre a política de correções

"O site articula uma política de correções, afirmando em sua página Política de Correções, "O PravdaReport se dedica a informar seus leitores quando comete um erro (grande ou pequeno), transmitindo a gravidade do erro, e fornecendo as informações corretas assim que o erro é trazido à atenção". Entretanto, a NewsGuard não conseguiu encontrar exemplos de histórias corrigidas. Por favor, você poderia nos enviar 2-3 correções feitas em artigos no último ano?".

Não temos uma página separada onde relatamos correções, mas é fácil perceber isso nos materiais publicados: se houver uma data de modificação próxima à data em que o material foi publicado, significa que o texto foi alterado, corrigido, modificado, etc.

Há muitos textos deste tipo em 22 anos de história da versão em inglês. Nosso CMS, infelizmente, não nos permite procurar por textos modificados, então é difícil para nós procurar por exemplos, muito menos o fato de que isso consome muito tempo.

Como supomos, as perguntas sobre a política de correções foram um adicional para complementar as principais sobre a bomba suja, linguagem opinativa e dados de propriedade. Se eu fosse você, preferiria fazer uma pergunta sobre Bucha, mas você não o fez, mesmo que a resposta fosse de interesse para você também, acho eu. NewsGuard publicou muitas mentiras sobre Bucha, e você nem sequer tentou esconder essas mentiras por trás de um ponto de vista alternativo a esses eventos, mesmo que fosse um ponto de vista esquemático.

Sobre os funcionários da NewsGuard avaliando o Pravda. Ru

Apesar de ter escrito uma resposta bastante detalhada a suas perguntas, não pude deixar de notar uma abordagem tendenciosa em suas perguntas, bem como nas avaliações dos co-fundadores da NewsGuard.

Estamos preocupados com uma avaliação que os funcionários de sua empresa possam nos fazer?

Não, não estamos.

Você sabe por quê?

Primeiramente, como escrevi acima, a versão em inglês não é um negócio para nós. Não há lucro lá. Ela é mantida principalmente pela renda que nós, como editor, recebemos com a publicação da versão russa. Ao contrário da grande maioria das publicações ocidentais, a versão inglesa não tem artigos publicitários ou lobistas. Ninguém nos paga por esta ou aquela política editorial. Enquanto este for um projeto privado, não há censura no mesmo. Dmitry Sudakov escolhe independentemente o que publicar e o que pular.

Em segundo lugar, nossas audiências são completamente diferentes daquelas do NewsGuard.

Os leitores do Pravda.Ru são aqueles que tentam pensar e analisar notícias, opiniões, comentários e desenvolver independentemente seu próprio ponto de vista sobre os eventos.

Você tem um público diferente - seus leitores estão prontos para pagar um pouco de dinheiro para que alguém pense e decida por eles o que eles precisam ler e o que eles não precisam ler. Eles se confiam voluntariamente a censores que mentem em suas avaliações, como descobrimos acima. Isto é o que eles chamam de zombificação do público. Em nosso país, mesmo nos dias da União Soviética, as pessoas conseguiam ler livros que haviam sido proibidos pela censura.

Acreditamos que o futuro pertence àqueles que tomam decisões independentes, e não àqueles que deixam os censores decidirem em seu lugar.

Eu ficaria grato se minha opinião completa pudesse ser publicada em suas páginas, embora eu esteja convencido de que o Pravda. Ru não se encaixa nem nos padrões do NewsGuard nem em sua política de mentiras, mesmo que seus usuários paguem a você esperando obter um produto de alta qualidade em troca.

Obrigado por ler meus comentários até o final,

Inna Novikova,

Editor-chefe do Pravda.Ru