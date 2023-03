Xi Jinping se vinga de Biden pela visita de Pelosi a Taiwan

Xi Jinping aliou-se a seu homólogo russo Vladimir Putin. Esta é a resposta da China à visita de Nancy Pelosi a Taiwan, em agosto de 2022. A vingança é um prato que precisa ser servido frio.

Não provoque o dragão adormecido

A China não precisa de nenhum tipo de confronto com os Estados Unidos, dados os extensos laços econômicos entre os dois países. Entretanto, Pequim não está pronta para assistir Washington quebrando o princípio de uma China - terá que responder mesmo em detrimento de seus interesses econômicos.

Em 28 de julho, o presidente chinês Xi Jinping pediu ao presidente americano Joe Biden em uma conversa telefônica para encontrar maneiras de impedir que a então presidente Nancy Pelosi visite Taiwan. Xi então assumiu que os Estados Unidos estava oficialmente aderindo ao modelo One China.

Biden não o ouviu. Ele disse a Xi que não podia fazer nada porque o Congresso dos EUA é um ramo independente do governo. Ao mesmo tempo, porém, Pelosi, como Biden, é um membro do Partido Democrata. O partido poderia ter feito pressão para impedir Pelosi, dado o perigo de uma escalada em torno da ilha.

Em agosto, muitos especulavam sobre a resposta de Xi à visita de Pelosi. Depois que Pelosi se divertiu em Taiwan, muitos assumiram que Xi Jinping mostrou uma fraca resposta ao comportamento arrogante dos EUA. Agora ficou claro que tipo de resposta Pequim optou por ela. A China decidiu tomar o partido da Rússia em sua guerra por procuração com o Ocidente. A apenas um passo de uma confrotação direta na Ucrânia ou nas proximidades.

Xi vingou-se de Biden lindamente

Xi se vingou lindamente. Ele se recusou a falar com Biden pelo telefone. Ele provavelmente se recusará a falar com Volodymyr Zelensky também, embora a Casa Branca quisesse que ele falasse. Ele pode eventualmente ligar para Zelensky, mas somente sob condições apropriadas e adequadas. Não é difícil adivinhar quais condições podem ser exatamente - é possível encontrá-las no plano de paz de Pequim para a Ucrânia.

A principal condição é um cessar-fogo e o levantamento das sanções unilaterais. Isto só pode ser possível se o regime de Kiev capitular. É provável que o Kremlin tenha discutido ultimamente a adesão do líder chinês às funções de manutenção da paz. Tal desenvolvimento aumentará drasticamente a influência de Pequim no mundo, especialmente no Sul global.

As relações entre a China e os EUA começaram a se agravar acentuadamente após o incidente do balão chinês. Uma nota dura do Ministério das Relações Exteriores chinês forçou Anthony Blinken a cancelar sua viagem a Pequim. Biden não levou a mensagem - ele vai continuar a escalar.

Em outro movimento extremo, os EUA planejam entrar com uma ação judicial contra a China pelo surto da pandemia da COVID-19. Na segunda-feira, 20 de março, Joe Biden assinou uma ordem executiva para desclassificar as informações disponíveis sobre a origem do vírus. O laboratório Wuhan certamente fará inúmeras manchetes em todo o mundo muito em breve, e o mundo enfrentará uma enorme campanha global de informação para denegrir e demonizar a China.

O resultado da campanha foi sem dúvida decidido com antecedência, e Xi provavelmente também sabia disso. Portanto, sua retórica nas negociações com Vladimir Putin é mais do que apenas definitiva. A Rússia e a China trabalharão juntas para estabelecer tribunais eurasianos fora da jurisdição ocidental.

Os Estados Unidos perderão para a aliança da Rússia e da China.

Resta saber se Washington pode resistir à luta em duas frentes. Isto parece duvidoso por causa das seguintes razões: