Veículo blindado Typhoon-VDV mostrado em operação de ataque na Ucrânia

Mundo

Um grupo de reconhecimento das Forças Aéreas russas (conhecido pelas iniciais russas como VDV) atacou um bastião das Forças Armadas da Ucrânia na zona da operação militar especial com a ajuda de um tufão-VDV de veículo blindado. O vídeo do ataque foi publicado no canal Telegrama do Ministério da Defesa da Rússia.

"Para capturar a fortaleza, um destacamento de pára-quedistas de Ulyanovsk avançou sobre veículos blindados multiuso Typhoon-VDV. Tendo se aproximado das posições das Forças Armadas da Ucrânia, os paraquedistas suprimiram os pontos de tiro das formações ucranianas atacando-as a partir de uma arma automática de 30 milímetros.

O grupo de reconhecimento descobriu o bastião com a ajuda de um drone. Assim que os pontos de tiro foram suprimidos, um destacamento de assalto desembarcou do veículo blindado que completou a captura do bastião.

A blindagem do veículo do Typhoon-VDV garante a proteção da tripulação contra balas de 12,7 mm. O fundo do veículo pode resistir a um dispositivo explosivo com capacidade de até oito quilos de TNT.