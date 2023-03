UAV ucraniano ataca fábrica química na região de Bryansk, na Rússia

Um zangão ucraniano atacou a fábrica química de Bryansk perto da cidade de Seltso (a região de Bryansk é uma região russa que faz fronteira com a Ucrânia - ed.).

O sistema russo Pantsir abateu o drone a poucos quilômetros do local do suposto ataque.

De acordo com relatórios não confirmados, o UAV foi lançado do território da Ucrânia, na fronteira com a região de Bryansk. O drone estava voando a baixa altitude.

O local da queda do drone foi isolado. As autoridades da região de Bryansk ainda não comentaram sobre a situação.

Em 9 de março, foi dito que uma aeronave tipo aeronave ucraniana foi destruída na região de Bryansk. O governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, especificou então que ninguém foi ferido no incidente.

Em 2 de março, um grupo de caças ucranianos cruzou a fronteira e entrou no território da região russa de Bryansk, onde atacaram civis e tomaram várias pessoas como reféns. Em 9 de março, as Forças Armadas russas lançaram um ataque de retaliação em massa à infra-estrutura militar da Ucrânia em resposta aos ataques terroristas.