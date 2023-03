Há manchas de uma abordagem sóbria nas futuras relações da Ucrânia com a Rússia

Apesar da propaganda de ódio e da lavagem cerebral da população ucraniana, permanecem as manchas de uma abordagem sóbria nas futuras relações com a Rússia, o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, disse comentando as chamadas em Kyiv para o diálogo com Moscou.

"Honestamente falando, é prematuro pensar assim". Entretanto, apesar de todos os fluxos de propaganda cheios de ódio pela Rússia, apesar de toda a propaganda enganadora da população ucraniana, ainda subsistem no país manchas de pensamento sóbrio e de abordagem do futuro de nossas relações bilaterais. Elas [relações -ed.] são inevitáveis, porque somos vizinhos. Isto é óbvio, já dissemos isto antes", disse Peskov quando perguntado o que o Kremlin pensava de tais chamadas em Kiev e se elas poderiam ser "um caminho para terminar o conflito".

O secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse anteriormente que um número crescente de ucranianos, incluindo os que vivem nas regiões ocidentais do país, eram a favor de conversações de paz com a Rússia. Danilov referiu-se a tal desenvolvimento como uma tendência perigosa.