Forças russas aniquilam mais de 220 soldados ucranianos na direção das hostilidades de Donetsk

Mundo

As tropas russas aniquilaram mais de 220 soldados das Forças Armadas da Ucrânia em uma direção, disse o tenente-general Igor Konashenkov, porta-voz oficial do Ministério da Defesa russo, aos repórteres.

Segundo ele, as Forças Armadas da Ucrânia sofreram tais perdas na área de hostilidades de Donetsk.

Além de centenas de soldados das Forças Armadas da Ucrânia, as Forças Armadas russas destruíram várias peças de equipamento, incluindo modelos ocidentais de armas. Além disso, as Forças Armadas russas atacaram um armazém inimigo próximo ao assentamento de Dachnoye, na República Popular de Donetsk.

"Cinco veículos de combate de infantaria, nove veículos de combate blindados, cinco caminhonetes, quatro veículos, um veículo de combate Uragan MLRS e um D-30 howitzer, um radar contra-bateria AN / TPQ-37 fabricado nos EUA foram destruídos", disse Konashenkov.

Em 4 de março, o Ministério da Defesa anunciou que os militares do Grupo das Forças do Sul, com o apoio da artilharia e da aviação, aniquilaram quase 500 caças das Forças Armadas da Ucrânia na mesma direção no último dia.