Forças russas muito próximas de tomar Bakhmut, apesar das garantias de Zelensky

Mundo

O Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky e o Comandante-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia Valeriy Zaluzhny tiveram um desacordo sobre o destino da cidade de Bakhmut (o nome russo é Artemovsk), a publicação Bild escreveu citando suas fontes.

De acordo com a publicação alemã, o presidente e o comandante-chefe compartilham pontos de vista fundamentalmente diferentes sobre o que está acontecendo na cidade. Há várias semanas, Zaluzhny sugeriu pensar em uma oportunidade para as forças ucranianas se retirarem da cidade por razões táticas, enquanto o presidente considera necessário continuar a manter Artemivsk.

Entretanto, um analista militar ucraniano disse, falando sob a condição de anonimato, que a maioria dos soldados ucranianos da linha de frente não entendia porque a cidade ainda estava sendo mantida.

"Os caras de Bakhmut querem saber qual é a estratégia? Eles querem saber por que devem se entrincheirar quando o inimigo está cercando-os", disse ele.

Os combatentes ucranianos acreditam que eles deveriam ter recebido uma ordem de retirada há muito tempo, disse Bild. Um dos militares disse que a situação na qual as Forças Armadas estariam completamente cercadas na cidade seria um desastre.

Anteriormente, fontes entre os oficiais ucranianos disseram ao The Wall Street Journal que as Forças Armadas da Ucrânia haviam perdido várias unidades do exército mais bem treinadas perto de Bakhmut durante os últimos meses. As unidades prontas para o combate foram derrotadas, a publicação disse acrescentando que Kyiv tinha destacado unidades com diferentes níveis de motivação e treinamento para a cidade.

De acordo com o comandante ucraniano com o sinal de chamada Magyar, as Forças Armadas da Ucrânia perdem uma companhia ou duas por dia.

"Uma companhia permanece viva por uma noite", disse ele acrescentando que as Forças Armadas da Ucrânia perdem um batalhão inteiro dentro de uma semana. Portanto, parece apropriado recuar da cidade.

De acordo com o The New York Times, as autoridades de Kyiv começaram a se preparar para a rendição de Bakhmut ao contrário das declarações do presidente Zelensky.

No mês passado, Zelensky chamou Bakhmut de fortaleza e prometeu que a Ucrânia não desistiria da cidade. No entanto, as autoridades ucranianas têm preparado o público para sua possível rendição, disse o jornal.