A Rússia desenvolve novas operações militares para combater a agressão potencial dos EUA

A Rússia desenvolve um novo tipo de operações militares utilizando armas nucleares para proteger seu território contra possíveis agressões dos Estados Unidos, primeiro vice-comandante das Forças de Mísseis Estratégicos, Tenente-General Igor Fazletdinov e coronel aposentado Lumpov escreveu em um artigo para a revista Military Thought Magazine (publicado pelo Ministério da Defesa).

Os Estados Unidos têm perdido sua posição de liderança no mundo, disseram os autores do artigo. Ao mesmo tempo, Washington considera a Rússia como culpada por isso. A agressão de Washington contra Moscou vem crescendo recentemente, dizem os autores do artigo sugerindo que os Estados Unidos planejam destruir a Rússia como parte de uma "Operação Estratégica (global) multiespaço".

Como parte da operação, o Pentágono pretende fazê-lo:

destruir pelo menos 65-70 por cento das forças nucleares estratégicas russas em um ataque global convencional instantâneo,

neutralizar os transportadores nucleares russos com a ajuda do sistema de defesa antimíssil global,

infligir um ataque nuclear mínimo, mas suficiente à Rússia para destruí-la.

Para contrariar tais planos, a Rússia desenvolve uma "operação de forças estratégicas de dissuasão". Tais ações envolvem o uso de "armas ofensivas e defensivas estratégicas modernas, nucleares e não nucleares, levando em conta tecnologias militares de última geração".

É digno de nota que o Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, recusou-se anteriormente a se referir ao atual confronto entre a Rússia e o Ocidente como uma nova guerra fria. De acordo com ele, a interação entre Moscou e a Europa não é ideológica.