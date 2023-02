Jatos de combate codificados após objeto voador não identificado detectado sobre São Petersburgo

Os caças de combate foram embaralhados depois que um objeto voador não identificado foi detectado no céu sobre São Petersburgo.

O objeto voador não identificado foi avistado a 160-200 quilômetros de São Petersburgo. O Ministério da Defesa relatou as informações ao aeroporto Pulkovo de São Petersburgo, informou a publicação Fontanka.

A este respeito, de acordo com o procedimento estabelecido, o porto aéreo de São Petersburgo deixou de aceitar aeronaves. Todas as decolagens também foram atrasadas.

De acordo com o canal 112 Telegram, o objeto parecia um grande veículo aéreo não tripulado. Os aviões de caça Su-35 e Mig-31 decolaram para analisar a situação.

As autoridades da cidade disseram que Pulkovo anunciou um atraso de vôos de até 12 horas.

O plano do tapete foi implementado. O plano exige o pouso ou retirada imediata de todas as aeronaves aerotransportadas da área (exceto as aeronaves militares e de resgate). O plano do tapete é implementado em casos excepcionais.

Algum tempo depois foi relatado que o espaço aéreo sobre o Aeroporto Pulkovo em São Petersburgo foi aberto novamente, disse a REN TV com referência a uma fonte familiarizada com a situação.

O plano do tapete foi cancelado na cidade. Os aviões foram autorizados a manobrar nas pistas de decolagem.

De acordo com os relatórios mais recentes, o céu sobre São Petersburgo está completamente aberto. A declaração adequada foi publicada no canal Telegrama da prefeitura.

Não foram fornecidos mais detalhes sobre o objeto voador não identificado.